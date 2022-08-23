Україна хоче отримати ще 12-16 млрд доларів від партнерів до кінця 2022 року

З початку 2022 року Україна залучила понад 14 млрд доларів зовнішнього фінансування від партнерів, до кінця року країна може отримати ще 12-16 млрд доларів – над цим працює уряд та Офіс Президента.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 23 серпня.

"Паралельно з цим ми обговорюємо можливість започаткування нової великої програми з Міжнародним валютним фондом. Також більше 5 млрд доларів буде заощаджено для бюджету та українських громадян завдяки успішним перемовинам, які уряд провів із зовнішніми кредиторами. Україна відтермінувала сплату зовнішніх боргів щонайменше до 2024 року", — зазначив очільник уряду.

Він додав, що кредитні, податкові, регуляторні стимули всередині країни допомогли у відновленні роботи бізнесу, який зупинив діяльність після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. Станом на кінець серпня, до роботи повернулися більш як 80% підприємств. Понад 600 компаній переїхали у безпечні регіони, де вони відновили виробництво.

Раніше повідомлялося, що Україна 15 серпня отримала кошти наданого Італією пільгового кредиту в розмірі 200 мільйонів євро. Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

До цього, наприкінці червня Україна отримала кредит у рамках проекту Світового банку на загальну суму 446,8 мільйона євро, з яких 424,6 мільйона євро взято під гарантії Великої Британії. Ці гроші теж підуть на зарплати вчителів, а також працівників державних органів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com