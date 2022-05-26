До Закарпаття переїхало 45% всіх релокованих підприємств

На Закарпаття вже переїхали та розпочали свою діяльність 182 підприємства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив заступник голови ОВА Василь Іванчо, передають "Новини Закарпаття".

"Сьогодні вже 182 підприємства працюють в нашій області. Ми — лідери в Україні за цим показником: наш край прийняв близько 45% від усіх релокованих компаній. Загалом до нас прибули 262 підприємства, 80 з них ще перевозять потужності чи облаштовуються на новому місці", – зауважив він.

За словами Іванча, вже понад 160 компаній перереєстрували свій бізнес на Закарпатті, тобто стали податковими агентами. Це додаткові надходження до бюджету, що дозволить втілювати чимало проєктів та покращувати економічний потенціал регіону.

Нагадаємо, у квітні Міністерство економіки України отримало від підприємств 1424 заявки на релокацію, з яких 1417 вже опрацьовано.