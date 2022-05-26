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Бизнес
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В Закарпатье переехало 45% всех релоцированных предприятий

В Закарпатье переехало 45% всех релоцированных предприятий

В Закарпатье уже переехали и начали свою деятельность 182 предприятия.

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Об этом сообщил заместитель председателя ОВА Василий Иванчо, передают "Новости Закарпатья".

"Сегодня уже 182 предприятия работают в нашей области. Мы — лидеры в Украине по этому показателю: наш край принял около 45% всех релокированных компаний. Всего к нам прибыли 262 предприятия, 80 из них еще перевозят мощности или обустраиваются на новом месте", – заметил он.

По словам Иванча, уже более 160 компаний перерегистрировали свой бизнес в Закарпатье, то есть стали налоговыми агентами. Это дополнительные поступления в бюджет, что позволит воплощать многие проекты и улучшать экономический потенциал региона.

Напомним, в апреле Министерство экономики Украины получило от предприятий 1424 заявки на релокацию, из которых 1417 уже проработаны.

Автор:
Илья Требор