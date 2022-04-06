Релокація бізнесу: у безпечні регіони перевезено 178 українських підприємств

Станом на 5 квітня Міністерство економіки України отримало від підприємств 1424 заявки на релокацію, з яких 1417 вже опрацьовано.

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За даними Мінекономіки, з початку роботи програми переміщення бізнесу із зони бойових дій на безпечні території 178 підприємств повністю завершили релокацію потужностей із зон бойових дій, з них 67 уже відновили роботу на нових місцях.

Крім цього, для 465 підприємств знайдено обладнані майданчики, і вони передані для транспортування службам "Укрзалізниці" та "Укрпошти".

За рештою заявок фахівці Мінекономіки та влада на місцях зараз підбирають нові локації для розміщення.

Як заявив заступник міністра економіки України Ігор Дядюра, більшість підприємств, які беруть участь у програмі релокації, працюють у сфері виробництва та переробної промисловості.

"Це виробники харчової продукції, легкої індустрії, компанії машинобудування. Є серед учасників програми і підприємства оптової торгівлі, які переміщують на захід свої логістичні центри, зокрема склади з готовою продукцією", – повідомив Дедюра.

У Мінекономіки зазначили, що серед переміщених підприємств є чимало ІТ-компаній. Зокрема, українські програмісти вже створили потужні кластери у Львові та на Закарпатті.

Урядову програму релокації українських приватних підприємств на безпечні території нашої країни створено за дорученням президента України Володимира Зеленського.

Програма релокації передбачає державну допомогу у:

- підборі площ для розміщення виробництва;

– переміщення та розселення персоналу;

- підборі працівників у місці дислокації після переїзду.

Переміщення обладнання підприємств проводять "Укрзалізниця" та "Укрпошта", за потреби залучаються субпідрядники, які мають можливість транспортувати вантажі.

Програмою релокації може скористатися будь-який бізнес, що знаходиться у зоні ризику через бойові дії. Для участі у програмі необхідно заповнити заявку за цим посиланням.

Раніше повідомлялося, що в grc.ua домовилися з Федерацією роботодавців України про безкоштовне розміщення через неї оголошень про вакансії в компаніях, що релокуються в інші регіони, та компаній, які в цьому допомагають.

Джерело фото: ua. depositphotos. com