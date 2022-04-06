Релокация бизнеса: в безопасные регионы перевезены 178 украинских предприятий

По состоянию на 5 апреля Министерство экономики Украины получило от предприятий 1 424 заявки на релокацию, из которых 1 417 уже проработаны.

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По данным Минэкономики, с начала работы программы перемещения бизнеса из зоны боевых действий на безопасные территории 178 предприятий полностью завершили релокацию мощностей из зон боевых действий, из них 67 уже возобновили работу на новых местах.

Кроме этого, для 465 предприятий найдены оборудованные площадки, и они переданы для транспортировки службам “Укрзалізниці” и “Укрпочты”.

По остальным заявкам специалисты Минэкономики и власти на местах сейчас подбирают новые локации для размещения.

Как заявил заместитель министра экономики Украины Игорь Дядюра, большинство предприятий, участвующих в программе релокации, работают в сфере производства и перерабатывающей промышленности.

"Это производители пищевой продукции, легкой индустрии, компании машиностроения. Есть среди участников программы и предприятия оптовой торговли, которые перемещают на запад свои логистические центры, в частности, склады с готовой продукцией”, — сообщил Дедюра.

В Минэкономики отметили, что среди перемещенных предприятий есть немало IT-компаний. В частности, украинские программисты уже создали мощные кластеры во Львове и на Закарпатье.

Правительственная программа релокации украинских частных предприятий на безопасные территории нашей страны создана по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Программа релокации предусматривает государственную помощь в:

– подборе площадей для размещения производства;

– перемещении и расселении персонала;

– подборе работников в месте дислокации после переезда.

Перемещение оборудования предприятий проводят "Укрзализныця" и "Укрпочта", при необходимости привлекаются субподрядчики, которые имеют возможность транспортировать грузы.

Программой релокации может воспользоваться любой бизнес, находящийся в зоне риска из-за боевых действий. Для участия в программе необходимо заполнить заявку по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что в grc.ua договорились с Федерацией работодателей Украины о бесплатном размещении через нее объявлений о вакансиях в компаниях, которые релоцируются в другие регионы, и компаний, которые в этом помогают.

Источник фото: ua.depositphotos.com