Украина хочет получить еще 12-16 млрд долларов от партнеров до конца 2022 года

С начала 2022 года Украина привлекла более 14 млрд долларов внешнего финансирования от партнеров, до конца года страна может получить еще 12-16 млрд долларов – над этим работает правительство и Офис Президента.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабмина 23 августа.

"Параллельно с этим мы обсуждаем возможность создания новой обширной программы с Международным валютным фондом. Также более 5 млрд долларов будут сэкономлены для бюджета и украинских граждан благодаря успешным переговорам, которые правительство провело с внешними кредиторами. Украина отсрочила уплату внешних долгов по меньшей мере до 2024 года", — добавил глава правительства.

Он добавил, что кредитные, налоговые, регуляторные стимулы внутри страны помогли в возобновлении работы бизнеса, остановившего деятельность после полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. По состоянию на конец августа к работе вернулись более 80% предприятий. Более 600 компаний переехали в безопасные регионы, где они возобновили производство.

Ранее сообщалось, что Украина 15 августа получила денежные средства предоставленного Италией льготного кредита в размере 200 миллионов евро. Вырученные средства будут направлены на обеспечение расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.

До этого, в конце июня Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка на общую сумму 446,8 миллионов евро, из которых 424,6 миллионов евро взяты под гарантии Великобритании. Эти деньги тоже пойдут на зарплаты учителей и работников государственных органов.

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