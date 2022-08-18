Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт).

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Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что повышение рейтинга произошло благодаря реструктуризации внешнего долга.

"Почти $6 миллиардов основной суммы и процентов по украинским еврооблигациям было отсрочено на 24 месяца, уменьшая давление по обслуживанию Украиной внешнего долга на фоне сокращения ее международных резервов и острых потребностей в расходах, связанных с войной", - говорится в сообщении.

Аналитики рейтингового агентства отмечают, что реструктуризация получила согласие 75% владельцев облигаций, что превышает минимально необходимые 66,7%.

Также в Fitch Ratings отмечают нерешенные риски устойчивости долга, являющиеся результатом вооруженной агрессии России.

Аналитики ожидают, что война будет продолжаться и в 2023 году, повышая государственный долг выше 100% ВВП, увеличивая и без того огромные затраты на инфраструктуру и экономику, а также усиливая инфляционное и внешнее давление, в то время как источники финансирования дефицита остаются неопределенными.

"Более широкая реструктуризация коммерческого долга правительства вероятна, хотя ее сроки неопределены", - отмечают в Fitch.

Напомним, несколько дней назад Украина получила необходимые согласия от собственников еврооблигаций на отсрочку выплат и сроки погашения по ним на два года.