"Не принесет пользы США": американские сенаторы требуют от Трампа расторгнуть соглашение с Путиным

Группа из 12 американских сенаторов от Республиканской и Демократической партий обратилась к президенту США Дональду Трампу с официальным письмом, в котором резко раскритиковала недавнее соглашение по поставкам российского дизельного топлива и призвала немедленно отказаться от него.

Как пишет Dilo, об этом во вторник сообщил журналист Axios Эндрю Солендер.

Авторы обращения требуют от администрации отменить действие генеральной лицензии №135, открывшей путь для российского топлива на мировые рынки, а также задействовать механизмы жестких ограничений, предусмотренные специальным профильным законодательством.

Требования сенаторов

В тексте письма, обнародованного в соцсети Х, законодатели призывают Белый дом к решительным действиям.

"Выйдите из этого соглашения, аннулируйте генеральную лицензию № 135 и примите меры, указанные в Законе Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года" , - говорится в документе.

Генеральная лицензия № 135 разрешает поставки нефтепродуктов из РФ на мировые площадки, тогда как законодательная инициатива имени сенатора Линдси Грэма предоставляет широкие инструменты для усиления экономического давления на Москву и Тегеран.

Аргументы против соглашения с Кремлем

Сенаторы подчеркивают, что Конгресс США поддерживает усилия, направленные на завершение войны в Украине, однако любое мирное урегулирование должно основываться на справедливых условиях.

"Соглашение, которое Вы заключили с президентом Владимиром Путиным 9 октября, не достигнет справедливых целей и не принесет пользы американцам. Генеральная лицензия Министерства финансов № 135, которая снимает санкции по экспорту российского дизельного топлива, лишь обеспечивает Путина дополнительным ресурсом для финансирования его военной машины и позволяет России". листья.

Авторы письма подчеркивают, что предоставление Москве возможности свободно продавать российский дизель на мировых рынках наносит ущерб интересам национальной безопасности Америки и является предательством народа Украины.

Кроме того, по мнению законодателей, допуск российских энергоносителей на глобальный рынок окажет лишь минимальное и незначительное влияние на реальное снижение цен на энергоресурсы для американских граждан.

Напомним, 9 октября Трамп объявил о договоренности с Путиным по поставкам сотен тысяч тонн дизельного горючего на американский и мировой рынки. После этого Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую импорт российского дизельного горючего в Соединенные Штаты до апреля 2027 года.

Также европейские лидеры приступили к подготовке более жестких ограничительных мер против России из - за решения администрации США смягчить санкции на экспорт российского дизельного топлива. За ужесточение санкций выступают Германия и Польша. Европейские лидеры намерены обсудить инициативу на саммите ЕС 15 октября.