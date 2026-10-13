"Не принесе користі США": американські сенатори вимагають від Трампа скасувати угоду з Путіним

Група із 12 американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій звернулася до президента США Дональда Трампа з офіційним листом, у якому різко розкритикувала нещодавню угоду щодо постачання російського дизельного палива та закликала негайно відмовитися від неї.

Як пише Dilo, про це у вівторок повідомив журналіст Axios Ендрю Солендер.

Автори звернення вимагають від адміністрації скасувати дію генеральної ліцензії № 135, яка відкрила шлях для російського палива на світові ринки, а також задіяти механізми жестких обмежень, передбачені спеціальним профільним законодавством.

Вимоги сенаторів

У тексті листа, оприлюдненого в соцмережі Х, законодавці закликають Білий дім до рішучих дій.

"Вийдіть з цієї угоди, анулюйте генеральну ліцензію № 135 і застосуйте заходи, зазначені в Законі Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року", - йдеться в документі.

Генеральна ліцензія № 135 дозволяє постачання нафтопродуктів з РФ на світові майданчики, тоді як законодавча ініціатива імені сенатора Ліндсі Грема надає широкі інструменти для посилення економічного тиску на Москву та Тегеран.

Аргументи проти угоди з Кремлем

Сенатори наголошують, що Конгрес США підтримує зусилля, спрямовані на завершення війни в Україні, проте будь-яке мирне врегулювання має ґрунтуватися на справедливих умовах.

"Угода, яку Ви уклали з президентом Владіміром Путіним 9 жовтня, не досягне справедливих цілей і не принесе користі американцям. Генеральна ліцензія Міністерства фінансів № 135, яка знімає санкції з експорту російського дизельного палива, лише забезпечує Путіна додатковим ресурсом для фінансування його військової машини та дозволяє Росії продовжувати жорстокі напади на українських цивільних", - зазначається у листі.

Автори листа підкреслюють, що надання Москві можливості вільно продавати російський дизель на світових ринках завдає шкоди інтересам національної безпеки Америки та є зрадою народу України.

Крім того, на думку законодавців, допуск російських енергоносіїв на глобальний ринок матиме лише мінімальний і незначний вплив на реальне зниження цін на енергоресурси для американських громадян.

Нагадаємо, 9 жовтня Трамп оголосив про домовленість із Путіним щодо постачання сотень тисяч тонн дизельного пального на американський та світовий ринки. Після цього Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє імпорт російського дизельного пального до Сполучених Штатів до квітня 2027 року.

Також європейські лідери розпочали підготовку жорсткіших обмежувальних заходів проти Росії через рішення адміністрації США пом'якшити санкції на експорт російського дизельного палива. За посилення санкцій виступають Німеччина та Польща. Європейські лідери мають намір обговорити ініціативу на саміті ЄС 15 жовтня.