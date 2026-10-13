ЄС готує нові санкції проти нафти РФ після дизельної угоди між Трампом і Путіним

Європейські лідери розпочали підготовку жорсткіших обмежувальних заходів проти Росії через рішення адміністрації США пом'якшити санкції на експорт російського дизельного палива.

Як пише Dilo, про це йдеться в матеріалі Politico.

Європейська комісія почала готувати 23-й пакет санкцій проти Росії після укладення президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним дизельної угоди. Передбачається, що нові обмеження будуть спрямовані на подальше скорочення російських доходів від продажу нафти.

За посилення санкцій виступають Німеччина та Польща. Європейські лідери мають намір обговорити ініціативу на саміті ЄС 15 жовтня.

Згідно з проєктом спільної заяви, уряди ЄС відкидають твердження Вашингтона про досягнення енергетичного припинення вогню та наполягають на подальшому скороченні нафтових доходів Москви.

У той час як Трамп прагне знизити ціни на пальне всередині США напередодні проміжних виборів, європейські лідери переконані, що обмеження енергетичних прибутків Кремля є єдиним способом змусити Путіна припинити війну.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосили, що Росія не зацікавлена ​​в деескалації та продовжує цинічні атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України, а тому тиск має бути посилений.

У дипломатичних колах ЄС перехід США до пом'якшення обмежень вважають кроком, зумовленим внутрішньополітичними проблемами. На думку європейських чиновників, обіцяне додаткове постачання російського дизелю матиме мінімальний вплив на американський ринок, проте несе величезні ризики для загальної санкційної архітектури.

Європейські посадовці наголошують на необхідності синхронізації дій із Вашингтоном та закликають Білий дім повноцінно задіяти наявні американські законодавчі інструменти й законопроєкти щодо протидії російській енергетичній торгівлі.

Водночас ситуація загострила дискусії щодо надмірної залежності Старого Світу від безпекової політики США, змушуючи європейських політиків говорити про необхідність самостійного забезпечення власної оборони.

Нагадаємо, 12 жовтня Європейський Союз затвердив 22-й пакет санкцій проти Російської Федерації, який став наймасштабнішим обмежувальним пакетом із 2022 року.

Під дію нових обмежень потрапили 734 фізичні та 826 юридичних осіб, зокрема ключові російські промислові підприємства. Висока представниця ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас зазначила, що розширений санкційний список охоплює осіб та компанії, безпосередньо причетні до виробництва баллистичних ракет.