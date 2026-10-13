ЕС готовит новые санкции против нефти РФ после дизельного соглашения между Трампом и Путиным

Европейские лидеры приступили к подготовке более жестких ограничительных мер против России из-за решения администрации США смягчить санкции на экспорт российского дизельного топлива.

Как пишет Dilo, об этом говорится в материале Politico.

Европейская комиссия начала готовить 23-й пакет санкций против России после заключения президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным дизельного соглашения. Предполагается, что новые ограничения будут направлены на дальнейшее сокращение российских доходов от продаж нефти.

За ужесточение санкций выступают Германия и Польша. Европейские лидеры намерены обсудить инициативу на саммите ЕС 15 октября.

Согласно проекту совместного заявления, правительства ЕС исключают утверждение Вашингтона о достижении энергетического прекращения огня и настаивают на дальнейшем сокращении нефтяных доходов Москвы.

В то время как Трамп стремится снизить цены на топливо внутри США в преддверии промежуточных выборов, европейские лидеры убеждены, что ограничение энергетических доходов Кремля является единственным способом заставить Путина прекратить войну.

Премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнули, что Россия не заинтересована в деэскалации и продолжает цинические атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины, а потому давление должно быть усилено.

В дипломатических кругах ЕС переход США к смягчению ограничений считается шагом, обусловленным внутриполитическими проблемами. По мнению европейских чиновников, обещанные дополнительные поставки российского дизеля будут иметь минимальное влияние на американский рынок, однако несет огромные риски для общей санкционной архитектуры.

Европейские чиновники отмечают необходимость синхронизации действий с Вашингтоном и призывают Белый дом полноценно задействовать существующие американские законодательные инструменты и законопроекты по противодействию российской энергетической торговле.

В то же время ситуация обострила дискуссии о чрезмерной зависимости Старого Света от политики безопасности США, заставляя европейских политиков говорить о необходимости самостоятельного обеспечения собственной обороны.

Напомним, 12 октября Европейский Союз утвердил 22-й пакет санкций против Российской Федерации, ставший самым масштабным ограничительным пакетом с 2022 года.

Под действие новых ограничений попали 734 физических и 826 юридических лиц, в том числе ключевые российские промышленные предприятия. Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что расширенный санкционный список охватывает лиц и компании, непосредственно причастные к производству баллистических ракет.