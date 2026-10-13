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Свет, тепло и лифты во время блекаутов: правительство расширило программу автономного питания на новые области
Кабинет министров Украины расширил географию действия государственной программы помощи по установлению автономных источников питания в многоквартирных домах.
Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
Теперь программа поддержки дополнительно заработает в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях. Ранее этот инструмент был доступен только жителям Киева, а также Киевской и Харьковской областей.
Кто может получить помощь
Подать заявку на участие в государственной программе от имени совладельцев многоквартирных домов вправе:
- объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);
- управляющие многоквартирных домов;
- жилищно-строительные (ЖСК) и обслуживающие кооперативы.
Главная цель проекта – обеспечение бесперебойной работы внутридомовых систем во время аварийных или плановых отключений электроэнергии.
Как отметил Корецкий, установленное по программе оборудование позволит поддерживать критическую инфраструктуру дома: общее освещение подъездов, подкачку воды, систему отопления, аварийную связь и работу лифтов.
Кроме привлечения новых регионов, правительство также усовершенствовало сам механизм реализации программы, упростив процедуру подачи документов и оптимизировав процесс принятия решений для ускорения монтажа техники.
Напомним, в январе правительство запустило программу "СветДом", которая предусматривает государственную помощь на сумму от 100 до 300 тыс. грн для ОСМД, жилых и обслуживающих кооперативов, а также управителей многоквартирных домов. Программа направлена на приобретение энергооборудования для обеспечения автономного электропитания при длительном отключении.