Свет, тепло и лифты во время блекаутов: правительство расширило программу автономного питания на новые области

Кабинет министров Украины расширил географию действия государственной программы помощи по установлению автономных источников питания в многоквартирных домах.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Теперь программа поддержки дополнительно заработает в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях. Ранее этот инструмент был доступен только жителям Киева, а также Киевской и Харьковской областей.

Кто может получить помощь

Подать заявку на участие в государственной программе от имени совладельцев многоквартирных домов вправе:

объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД);

управляющие многоквартирных домов;

жилищно-строительные (ЖСК) и обслуживающие кооперативы.

Главная цель проекта – обеспечение бесперебойной работы внутридомовых систем во время аварийных или плановых отключений электроэнергии.

Как отметил Корецкий, установленное по программе оборудование позволит поддерживать критическую инфраструктуру дома: общее освещение подъездов, подкачку воды, систему отопления, аварийную связь и работу лифтов.

Кроме привлечения новых регионов, правительство также усовершенствовало сам механизм реализации программы, упростив процедуру подачи документов и оптимизировав процесс принятия решений для ускорения монтажа техники.

Напомним, в январе правительство запустило программу "СветДом", которая предусматривает государственную помощь на сумму от 100 до 300 тыс. грн для ОСМД, жилых и обслуживающих кооперативов, а также управителей многоквартирных домов. Программа направлена на приобретение энергооборудования для обеспечения автономного электропитания при длительном отключении.