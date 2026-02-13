Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Автономное питание домов: только 40% заявок по программе "СвітлоДім" получают положительное решение

дом
На участие в государственной программе подано около 400 заявок. / Depositphotos

На участие в программе "СвітлоДім" подано около 400 заявок, и комиссия рассматривает их ежедневно. Положительное решение получают 40% обращений, а 60% – отказ из-за технических или документальных неточностей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Так из 100 заявок только 40 получают положительное решение, а 60 возвращаются на доработку", - отметили в ведомстве.

Типичные причины отказов

Комиссия определила перечень неточностей, приводящих к возврату документов:

  • разногласия между почтовым и строительным адресами объекта;
  • отсутствие технического паспорта дома;
  • отсутствие протоколов общего собрания, подтверждающих полномочия управляющего;
  • несоответствие данных заявителя и юридического лица, фактически управляющего домом.

Замминистра Наталья Козловская отметила: "Большинство отказов связаны с типичными ошибками в документах, а не из-за несоответствия условиям программы. Наша задача — чтобы программа "СвітлоДім" работала эффективно, а совладельцы могли быстрее приобрести и установить автономные источники питания для своих домов".

Организация поддержки

В рамках программы многоквартирные дома могут получить до 300 тысяч гривен на приобретение оборудования для автономного энергообеспечения. Для упрощения процесса подготовки документов ассоциации ОСМД и управляющих будут выполнять функцию консультационных центров.

"Программа в Киеве и области продлится как минимум до конца 2026 года, поэтому есть время все подготовить качественно и подать с первого раза, без повторных доработок", - добавила Наталья Козловская.

Повторная подача документов

Каждый отказ сопровождается подробным обоснованием, а решения комиссии публикуются в открытом доступе. После устранения ошибок в документах заявители имеют право на повторное представление пакета документов. Министерство уже подготовило систематизированные разъяснения по каждой из выявленных ошибок для облегчения подготовки заявок.

Напомним, по состоянию на 6 февраля по программе "СвітлоДім" было согласовано 12 заявок от совладельцев домов в Киеве и Киевской области на общую сумму 3,3 млн. грн. Почти 2000 семей будут иметь автономное питание для воды, тепла и освещения при отключении электроснабжения.

Автор:
Татьяна Ковальчук