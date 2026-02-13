Автономное питание домов: только 40% заявок по программе "СвітлоДім" получают положительное решение

На участие в программе "СвітлоДім" подано около 400 заявок, и комиссия рассматривает их ежедневно. Положительное решение получают 40% обращений, а 60% – отказ из-за технических или документальных неточностей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Так из 100 заявок только 40 получают положительное решение, а 60 возвращаются на доработку", - отметили в ведомстве.

Типичные причины отказов

Комиссия определила перечень неточностей, приводящих к возврату документов:

разногласия между почтовым и строительным адресами объекта;

отсутствие технического паспорта дома;

отсутствие протоколов общего собрания, подтверждающих полномочия управляющего;

несоответствие данных заявителя и юридического лица, фактически управляющего домом.

Замминистра Наталья Козловская отметила: "Большинство отказов связаны с типичными ошибками в документах, а не из-за несоответствия условиям программы. Наша задача — чтобы программа "СвітлоДім" работала эффективно, а совладельцы могли быстрее приобрести и установить автономные источники питания для своих домов".

Организация поддержки

В рамках программы многоквартирные дома могут получить до 300 тысяч гривен на приобретение оборудования для автономного энергообеспечения. Для упрощения процесса подготовки документов ассоциации ОСМД и управляющих будут выполнять функцию консультационных центров.

"Программа в Киеве и области продлится как минимум до конца 2026 года, поэтому есть время все подготовить качественно и подать с первого раза, без повторных доработок", - добавила Наталья Козловская.

Повторная подача документов

Каждый отказ сопровождается подробным обоснованием, а решения комиссии публикуются в открытом доступе. После устранения ошибок в документах заявители имеют право на повторное представление пакета документов. Министерство уже подготовило систематизированные разъяснения по каждой из выявленных ошибок для облегчения подготовки заявок.

Напомним, по состоянию на 6 февраля по программе "СвітлоДім" было согласовано 12 заявок от совладельцев домов в Киеве и Киевской области на общую сумму 3,3 млн. грн. Почти 2000 семей будут иметь автономное питание для воды, тепла и освещения при отключении электроснабжения.