Автономне живлення будинків: лише 40% заявок за програмою "СвітлоДім"отримують позитивне рішення

будинок
На участь у державній програмі подано близько 400 заявок. / Depositphotos

На участь у програмі "СвітлоДім" подано майже 400 заявок, і комісія розглядає їх щодня. Позитивне рішення отримують 40% звернень, а 60% – відмову через технічні або документальні неточності. 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

"Так із 100 заявок лише 40 отримують позитивне рішення, а 60 — повертаються на доопрацювання", — зазначили у відомстві.

Типові причини відмов

Комісія визначила перелік неточностей, які призводять до повернення документів:

  • розбіжності між поштовою та будівельною адресами об’єкта; 
  • відсутність технічного паспорта будинку; 
  • відсутність протоколів загальних зборів, що підтверджують повноваження управителя; 
  • невідповідність даних заявника та юридичної особи, яка фактично управляє будинком.

Заступниця міністра Наталія Козловська зазначила: "Більшість відмов пов’язані з типовими помилками в документах, а не через невідповідність умовам програми. Наше завдання — щоб програма "СвітлоДім" працювала ефективно, а співвласники могли якнайшвидше придбати та встановити автономні джерела живлення для своїх будинків".

Організація підтримки

У межах програми багатоквартирні будинки можуть отримати до 300 тисяч гривень на придбання обладнання для автономного енергозабезпечення. Для спрощення процесу підготовки документів асоціації ОСББ та управителів виконуватимуть функцію консультаційних центрів.

"Програма в Києві та області триватиме щонайменше до кінця 2026 року, тож є час усе підготувати якісно і подати з першого разу, без повторних доопрацювань", — додала Наталія Козловська.

Повторна подача документів

Кожна відмова супроводжується детальним обґрунтуванням, а рішення комісії публікуються у відкритому доступі. Після виправлення помилок у документах заявники мають право на повторне подання пакету документів. Міністерство вже підготувало систематизовані роз’яснення щодо кожної з виявлених помилок для полегшення підготовки заявок.

Нагадаємо, станом на 6 лютого за програмою "СвітлоДім" було погоджено 12 заявок від співвласників будинків у Києві та Київській області на загальну сума 3,3 млн грн. Майже 2000 родин матимуть автономне живлення для води, тепла та освітлення під час відключень електропостачання.

Автор:
Тетяна Ковальчук