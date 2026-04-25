Україна спрямує частину кредиту ЄС на озброєння та захист енергетики

Частину кредиту Європейського Союзу обсягом €90 млрд для України буде спрямовано на виробництво озброєння та захист енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на "Укрінформ".

За словами президента Володимира Зеленського, основна частина фінансування передбачена для посилення обороноздатності держави та розвитку виробництва озброєнь, однак в умовах регулярних атак Росії окремий акцент зроблено на захист енергетичної системи.

Зеленський зазначив, що Україна попередньо працювала з приватним сектором, щоб забезпечити можливість масштабного виробництва озброєння, а також очікує запуску фінансування після завершення погоджувальних процедур.

Перші надходження в межах цього кредитного пакета очікуються наприкінці травня або в червні. Водночас президент наголосив на необхідності вже зараз посилювати захист критичної інфраструктури та логістики, у тому числі за рахунок місцевих бюджетів.

Окремо він звернув увагу на динаміку застосування FPV-дронів на фронті, зазначивши, що через затримки з фінансуванням Україна тимчасово втратила перевагу в цьому сегменті, тоді як російські війська збільшили їх використання.

нагадаємо, Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби. 

Автор:
Тетяна Гойденко