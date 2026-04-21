Кредит Україні від ЄС на 90 млрд євро: коли надійде перший транш

Єврокомісар з економіки й продуктивності Валдіс Домбровскіс повідомив, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу загальної сумою 90 мільярдів євро наприкінці травня — на початку червня.

Як пише Delo.ua, про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає "Суспільне".

Домбровскіс зазначив, що із боку ЄС усе остаточно узгоджено, окрім поправки до Багаторічного бюджету, який дотепер блокувала Угорщина, але 22 квітня, за його словами, може бути розблоковано.

"Зараз ми працюємо над умовами реформ для цього фінансування та меморандумом про взаєморозуміння, що лежить в основі нашої програми макрофінансової допомоги. Ми працюємо над кредитною угодою, іншими документами, але в певному сенсі все це має бути остаточно узгоджено в належний час. Тож ми повинні мати змогу розподілити кошти, як і планувалося, наприкінці травня, на початку червня", — підкреслив єврокомісар.

Він уточнив, що йдеться про обидва платежі: як за частиною військової підтримки, так і за частиною загальної бюджетної підтримки.

"Цього року, згідно зі стратегією фінансування, узгодженою з Україною, 28 мільярдів євро буде виділено на військову підтримку, а 17 – на загальну бюджетну підтримку", — зауважив Домбровскіс.

Він додав, що Україна має достатньо грошей на закриття фінансових потреб до кінця травня.

Раніше речник Європейської комісії Балаш Ужварі спростував інформацію, ніби виплату першого траншу кредиту перенесли на друге півріччя 2026 року.

Попередні повідомлення про затримку виплат офіційний представник Єврокомісії назвав технічною помилкою. Наразі йдеться про надання коштів протягом другого кварталу поточного року.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення. В самому ЄС існує думка, що така позиція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана викликана майбутніми виборами, які заплановані на 12 квітня.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Лідери Європейського Союзу під час саміту в Брюсселі 19 березня не змогли дійти згоди щодо розблокування кредиту 90 млрд євро для України. Попри те, що більшість глав держав висловилися за негайне надання коштів, Угорщина та Словаччина виступили проти.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Європейський Союз зможе знайти альтернативне рішення щодо надання Україні коштів на фінансування армії, якщо не вдасться розблокувати узгоджений кредит у 90 млрд євро. Він підкреслив, що Україна буде вдячна якщо європейці зможуть розблокувати цей формат, адже відсутність кредиту від ЄС - це ризик для всіх.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене.