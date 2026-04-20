ЄС може розблокувати кредит для України на 90 млрд євро

Європейський Союз 22 квітня може зробити крок до розблокування кредиту для України обсягом 90 млрд євро. Посли країн ЄС розглянуть поправку до регламенту про багаторічну фінансову рамку, яка є ключовою умовою для запуску фінансування.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив речник Кіпрського президентства при ЄС, пише "Суспільне".

За його словами, документ внесли до порядку денного як невідкладний елемент, після чого буде запущена письмова процедура остаточного ухвалення.

Водночас навіть у разі погодження 22 квітня Україна не отримає перший транш у цьому місяці. За поточними оцінками європейських дипломатів, виплата може відбутися не раніше травня через необхідність завершення додаткових процедур і підписання кількох документів між Україною та ЄС.

Ключовим фактором у процесі залишається позиція Угорщини, яка раніше блокувала надання позики. У дипломатичних колах ЄС фіксують ознаки можливої зміни підходу Будапешта, однак офіційного рішення поки немає.

Фінансування передбачає ухвалення пакета документів, зокрема стратегії фінансування України, меморандуму про взаєморозуміння та оновленого плану реформ. Єврокомісія вже схвалила стратегію, інші документи перебувають на фінальній стадії узгодження.

Дипломати ЄС також наголошують, що подальше фінансування залежить від темпів реформ в Україні, зокрема у законодавчій сфері.

Ситуація навколо кредиту залишається динамічною, а фінальні строки його запуску можуть зміщуватися залежно від політичних рішень у ЄС.

Блокування 90 млрд євро кредиту для України

Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", який зупинився внаслідок російського удару по Бродах у Львівській області 27 січня.

Рішення Будапешта було оголошене за лічені дні до четвертих роковин повномасштабного російського вторгнення.

Посол Угорщини в ЄС виступив проти механізму запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу.

Попри те, що лідери ЄС узгодили позику для Києва ще в грудні, для запуску процесу потрібна згода всіх 27 країн-членів. Угорщина виявилася єдиною, хто заблокував рішення, знаючи, що дефіцит бюджету України почнеться вже у квітні.

24 лютого Рада Європейського Союзу з загальних питань схвалила два законопроєкти, що відкривають шлях до надання Україні кредиту на 90 млрд євро, проте третій необхідний документ – зміни до довгострокового бюджету ЄС – залишається заблокованим Угорщиною.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр натякнув, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене.