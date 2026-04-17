Мадяр повідомив про відновлення нафтопроводу "Дружба": коли Угорщина отримає російську нафту

Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини через Україну може відновитися наступного тижня після кількамісячної перерви. 

Як пише Delo.ua, про це заявив майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр передає Bloomberg.

За його словами, таку інформацію йому надав голова угорської нафтопереробної компанії MOL Жолт Гернаді. 

Мадяр також повідомив, що Гернаді відвідає Росію наступного тижня, щоб обговорити постачання нафти.

"Недостатньо просто відновити роботу "Дружби". Вона також має отримувати нафту", – сказав майбутній очільник уряду Угорщини.

Нагадаємо, нафтопровід "Дружба", який транспортує російську нафту через Україну до Угорщини та Словаччини, не працює з січня після удару російського безпілотника.

Це стало предметом політичної суперечки під час виборчої кампанії в Угорщині, оскільки Віктор Орбан, колишній прем'єр-міністр, який скоро піде  у відставку, звинуватив Київ у затягуванні ремонтних робіт з політичних причин, що президент України Володимир Зеленський заперечив. 

Раніше Зеленський заявляв, що нафтопровід "Дружба" буде відремонтований до кінця квітня, достатньо для того, щоб він міг функціонувати. Кілька резервуарів, пошкоджених внаслідок російських ударів, поки що не вводитимуть в експлуатацію — їх відновлення потребуватиме часу.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.  

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини. 

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

Автор:
Світлана Манько