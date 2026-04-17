Мадяр сообщил о возобновлении нефтепровода "Дружба": когда Венгрия получит российскую нефть

Поставка российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию через Украину может возобновиться на следующей неделе после нескольких месяцев перерыва.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил будущий премьер Венгрии Петер Мадяр передает Bloomberg.

По его словам, такую информацию предоставил глава венгерской нефтеперерабатывающей компании MOL Жолт Гернади.

Мадяр также сообщил, что Гернади посетит Россию на следующей неделе, чтобы обсудить поставки нефти.

"Недостаточно просто возобновить работу "Дружбы". Она также должна получать нефть", – сказал будущий глава правительства Венгрии.

Напомним, нефтепровод "Дружба", транспортирующий российскую нефть через Украину в Венгрию и Словакию, не работает с января после удара российского беспилотника.

Это стало предметом политического спора во время избирательной кампании в Венгрии, поскольку Виктор Орбан, бывший премьер-министр, скоро уйдет в отставку, обвинил Киев в затягивании ремонтных работ по политическим причинам, что президент Украины Владимир Зеленский возразил.

Ранее Зеленский заявлял, что нефтепровод "Дружба" будет отремонтирован до конца апреля, достаточно, чтобы он мог функционировать. Несколько резервуаров, поврежденных в результате российских ударов, пока не будут вводить в эксплуатацию — их восстановление потребует времени.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.