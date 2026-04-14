Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" отремонтируют до конца апреля, но есть нюанс

Нефтепровод "Дружба" будет отремонтирован до конца апреля, достаточно для того, чтобы он мог функционировать. Несколько резервуаров, поврежденных в результате российских ударов, пока не будут вводить в эксплуатацию — их восстановление потребует времени.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс-Украина".

"Как мы обещали, до конца апреля он будет отремонтирован, не полностью, но достаточно, чтобы функционировал", – сообщил Зеленский.

По словам президента, несколько резервуаров, поврежденных в результате российских ударов, пока не будут вводить в эксплуатацию — их восстановление потребует времени.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина достигла значительного прогресса в восстановлении поврежденного нефтепровода "Дружба" и планирует завершить ремонт весной на фоне обострения спора с Венгрией по поводу перебоев в поставках российской нефти.

Президент подчеркнул, что уверен в том, что Украина будет сотрудничать с новым правительством Венгрии, добавив, что уважение друг к другу усилит обе страны.

Напомним, 12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной "Тисе" Петера Мадяра.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

17 марта Европейский Союз предложил Украине техническую поддержку и финансирование по ремонту нефтепровода Дружба. Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт уходит примерно полтора месяца.