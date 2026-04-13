Фицо напомнил Мадяру о нефтепроводе "Дружба" для энергетической безопасности Венгрии и Словакии

Роберт Фицо
Роберт Фиццо. Фото: facebook.com/robertficosk

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поздравил Петера Мадяра с победой на парламентских выборах в Венгрии и отметил важность возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Как пишет Delo.ua, соответствующее заявление он   опубликовал   в соцсети Х.

Фицо подчеркнул, что с уважением признает решение граждан Венгрии и рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Он отметил, что правительство Словакии стремится к дружеским и взаимовыгодным отношениям с Венгрией, а также повышению уровня защиты национальных меньшинств в обеих странах.

Словацкий премьер также выразил поддержку возобновлению активной работы Вышеградской группы и отметил необходимость совместного подхода к защите энергетических интересов.

Фицо подчеркнул, что Словакия, Венгрия и регион в целом заинтересованы в возобновлении функционирования нефтепровода "Дружба", являющегося ключевым элементом энергетической инфраструктуры Центральной Европы.

Напомним, 12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной "Тисе" Петера Мадяра.

Ранее Фицо вступился за главу правительства Венгрии Виктора Орбана и заявил, что присоединится к   блокирование кредита ЕС для Украины   на 90 млрд. евро.

17 марта Европейский Союз   предложил Украине техническую поддержку   и финансирование по ремонту нефтепровода "Дружба". Киев принял предложение.

В заявлении отмечается, что Евросоюз провел интенсивные переговоры с государствами-членами и Украиной на всех уровнях с целью возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ремонт уходит примерно полтора месяца.

Автор:
Светлана Манько