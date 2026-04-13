Фіцо нагадав Мадяру про нафтопровід "Дружба" для енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини

Роберт Фіцо. Фото: facebook.com/robertficosk

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо привітав Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах в Угорщині та наголосив на важливості відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Як пише Delo.ua, відповідну заяву він опублікував у соцмережі Х.

Фіцо підкреслив, що з повагою визнає рішення громадян Угорщини та розраховує на подальший розвиток двосторонніх відносин.

Він зауважив, що уряд Словаччини прагне дружніх і взаємовигідних відносин із Угорщиною, а також підвищення рівня захисту національних меншин у обох країнах.

Словацький прем’єр також висловив підтримку відновленню активної роботи Вишеградської групи та наголосив на необхідності спільного підходу до захисту енергетичних інтересів.

Фіцо наголосив, що Словаччина, Угорщина та регіон загалом зацікавлені у відновленні функціонування нафтопроводу "Дружба", який є ключовим елементом енергетичної інфраструктури Центральної Європи.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.

Раніше Фіцо заступився за очільника уряду Угорщини Віктора Орбана та заявив, що приєднається до блокування кредиту ЄС для України на 90 млрд євро.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу "Дружба". Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на ремонт потрібно приблизно півтора місяця.

Світлана Манько