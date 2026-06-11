Родовище вапняку на Вінничині повернуть державі: суд скасував продаж та анулював ліцензію

Господарський суд міста Києва визнав незаконним продаж спеціального дозволу на користування родовищем вапняків у Вінницькій області площею 9,4 га. Держава отримала за цінні надра лише 542 тисячі гривень через змову приватних фірм, які згодом виставили об'єкт на продаж за 350 тисяч доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Недійсними визнано результати електронного аукціону, договір купівлі-продажу спецдозволу, укладений за його підсумками, а також сам спеціальний дозвіл.

Йдеться про ділянку надр площею 9,4 га з родовищем вапняків. У 2021 році Державна служба геології та надр України виставила на аукціон спецдозвіл на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку цього родовища.

Ділянка має поклади високоякісного флюсового вапна, придатного для використання у будівельній промисловості та металургії. Очікувані запаси корисних копалин становлять до 2,8 млн м³. Родовище має інвестиційну привабливість завдяки значним запасам; потужній корисній товщі; незначному обсягу розкривних порід, що дозволяє здійснювати видобування відкритим способом.

Попри це, реальної цінової боротьби на аукціоні не відбулося. Спецдозвіл стартував із 510,5 тис. грн, а був проданий за 542 тис. грн. Різниця між стартовою та кінцевою ціною склала лише 31,5 тис. грн, тобто близько 6,2 %. Наразі кар’єр разом із цим родовищем та суміжною ділянкою надр пропонується до продажу за $350 тис. За офіційним курсом НБУ на 10 червня 2026 року це близько 15,7 млн грн.

Участь в аукціоні брали два комерційні підприємства. Однак було встановлено, що під час підготовки та участі в торгах вони не конкурували між собою, а вчинили антиконкурентні узгоджені дії, які спотворили результати аукціону. Ці обставини підтверджені рішенням територіального органу Антимонопольного комітету України.

Прокурори довели в суді, що така поведінка учасників знівелювала саму мету аукціону — забезпечити реальну конкуренцію та отримати для держави найбільшу конкурентно сформовану ціну за право користування надрами. Суд погодився з доводами Офісу Генерального прокурора та дійшов висновку про незаконність проведеного аукціону, укладеного договору і виданого приватному товариству спеціального дозволу.

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд розпочав підготовку до розгляду низки справ за позовами проти уряду, якими оскаржуються умови проведення та результати конкурсу на розробку українського літієвого родовища "Ділянка Добра" у Кіровоградській області.