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Найбільше літієве родовище України хочуть забрати у друга Трампа: подано позов проти уряду та міністра економіки
Київський окружний адміністративний суд розпочав підготовку до розгляду низки справ за позовами проти уряду, якими оскаржуються умови проведення та результати конкурсу на розробку українського літієвого родовища "Ділянка Добра" у Кіровоградській області, де переміг консорціум, серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.
Хто позивається
До уряду позивається ТОВ «Європейський Літій Україна», яке брало участь у конкурсі щодо ділянки «Добра», а після відбору заявляло про більші обіцяні інвестиції в проєкт, у порівнянні з переможцем – компанією зі США (штат Делавер) Dobra Lithium Holdings JV, LLC.
За даними видання, до суду надійшло щонайменше 7 позовів: крім уряду, іншим відповідачем у майже всіх справах зазначено Міжвідомчу комісію з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (МВК УРП), в одному позові відповідачем згадується особисто міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
ТОВ «Європейський Літій Україна» просить суд:
- визнати протиправною бездіяльність уряду та міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Соболева Олексія Дмитровича як співголови Міжвідомчої комісії щодо ділянок корисних копалин, крім ділянок нафтогазоносних надр, яка полягає у не включенні до складу МВК УРП представника Добровеличківської селищної ради;
- зобовʼязати уряд та міністра економіки сформувати склад МВК УРП у відповідності до вимог Закону України – включивши представника Добровеличківської селищної ради;
- зобовʼязати співголову МВК УРП Соболева Олексія Дмитровича організувати проведення засідання МВК УРП з метою повторного розгляду зареєстрованих заяв і доданих до них матеріалів учасників УРП-конкурсу щодо ділянку «Добра», та за результатами повторного розгляду підготувати КМУ нові висновки та пропозиції щодо визначення переможця конкурсу;
- зобовʼязати уряд повторно розглянути пропозиції МВК УРП щодо визначення переможця УРП-конкурсу щодо ділянки «Добра».
Крім літієвих руд, на ділянці "Добра" наявні також руди танталові, ніобієві, рубідієві, берилієві, олов’яні, цезієвмісні, вольфрамові та золотоносні. Вони входять до переліку копалин, нові проєкти з видобутку яких наповнюватимуть Американсько-український фонд відбудови.
Україна обрала американців для розробки одного з найбільших літієвих родовищ
Dobra Lithium стала переможцем конкурсу на розробку українського літієвого родовища "Ділянка Добра" у Кіровоградській області, випередивши українського конкурента та запропонувавши кращі умови щодо інвестицій та видобутку.
Акціонерами Dobra Lithium Holdings JV, LLC (США) є американські компанії TechMet та The Rock Holdings. Єдиним бенефіціаром The Rock Holdings є американський мільярдер Рональд Лаудер, який близький до президента США Дональда Трампа. Серед акціонерів TechMet – американський державний фонд U.S. International Development Finance Corporation, створений за часів першої каденції Трампа.
Що передбачатиме угода
Угода з інвестором передбачає два етапи видобутку літію на ділянці "Добра". На компенсаційному етапі інвестор отримує 70% продукції до повного відшкодування капітальних витрат, решта 30% розподіляється між інвестором (96%) і державою (4%).
На основному етапі, орієнтовно з четвертого-п’ятого року видобутку, компенсаційна частка становитиме близько 30%, а решта продукції ділитиметься: інвестор – 94%, держава – 6%.
Строк угоди не перевищуватиме 50 років. Початкові інвестиції для геологорозвідки та організації видобутку оцінюються у $700 млн, повна реалізація проєкту з випуску гідроксиду літію потребуватиме понад $1,8 млрд.
Про ділянку "Добра"
Ділянка "Добра" — це велике родовище літієвих руд у Кіровоградській області України, поблизу Добровеличківки. Ділянка займає площу близько 1700 га, є одним з найбільших таких родовищ в Україні, що містить окрім літію також інші цінні метали, як-от (рубідій, цезій, ніобій, тантал, берилій, олово та золото).
Згідно з постановою Кабміну, мінімальний обсяг інвестицій у геологорозвідку становить 12 млн доларів.Загалом угода передбачає не менше 179 млн доларів інвестицій. Вимоги охоплюють:
- розвідку,
- запуск видобутку,
- збагачення сировини,
- екологічні проекти,
- соціальний розвиток регіону.
У межах угоди передбачається геологічне вивчення, видобуток і збагачення таких корисних копалин: літію, ніобію, олова, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму та золота.