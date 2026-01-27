В Мінекономіки пояснили, чому Україна обрала американців для розробки одного з найбільших літієвих родовищ

Американська Dobra Lithium стала переможцем конкурсу на розробку українського літієвого родовища “Ділянка Добра”, випередивши українського конкурента та запропонувавши кращі умови щодо інвестицій та видобутку.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін.

Він зазначив, що Міжвідомча урядова комісія, яка виконувала функції конкурсного комітету, допустила до участі у конкурсі дві компанії.

Першою була Dobra Lithium Holdings JV, LLC (США), акціонерами якої є американські компанії TechMet та The Rock Holdings. Єдиним бенефіціаром The Rock Holdings є американський мільярдер Рональд Лаудер, який близький до колишнього президента США Дональда Трампа. Серед акціонерів TechMet – американський державний фонд U.S. International Development Finance Corporation, створений за часів першої каденції Трампа.

Другою компанією була ТОВ "Європейський Літій Україна" (Україна), власниками якої через австралійську компанію European Lithium Limited є бізнесмен Ентоні Вільям Пол Сейдж.

Кабінет міністрів 12 січня погодив пропозицію Міжвідомчої комісії та визнав переможцем конкурсу Dobra Lithium, яка отримає право на укладення угоди про розподіл металічних корисних копалин (УРП) на ділянці "Добра".

Що передбачатиме угода

Угода з інвестором передбачає два етапи видобутку літію на ділянці "Добра". На компенсаційному етапі інвестор отримує 70% продукції до повного відшкодування капітальних витрат, решта 30% розподіляється між інвестором (96%) і державою (4%).

На основному етапі, орієнтовно з четвертого-п’ятого року видобутку, компенсаційна частка становитиме близько 30%, а решта продукції ділитиметься: інвестор – 94%, держава – 6%.

Строк угоди не перевищуватиме 50 років. Початкові інвестиції для геологорозвідки та організації видобутку оцінюються у $700 млн, повна реалізація проєкту з випуску гідроксиду літію потребуватиме понад $1,8 млрд.

Перший етап передбачає геологорозвідувальні роботи, другий – будівництво шахти та гірничо-збагачувального комбінату для виробництва концентрату.

Про ділянку "Добра"

Ділянка "Добра" — це велике родовище літієвих руд у Кіровоградській області України, поблизу Добровеличківки. Ділянка займає площу близько 1700 га, є одним з найбільших таких родовищ в Україні, що містить окрім літію також інші цінні метали, як-от (рубідій, цезій, ніобій, тантал, берилій, олово та золото).

Раніше повідомлялося, що Україна віддає розробку великого родовища літію "Добра" у Кіровоградській області консорціуму, серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Згідно з постановою Кабміну, мінімальний обсяг інвестицій у геологорозвідку становить 12 млн доларів. У разі переходу до промислового видобутку інвестор має вкласти щонайменше 167 млн доларів. Загалом угода передбачає не менше 179 млн доларів інвестицій. Вимоги охоплюють розвідку, запуск видобутку, збагачення сировини, екологічні проекти та соціальний розвиток регіону.

У межах угоди передбачається геологічне вивчення, видобуток і збагачення таких корисних копалин: літію, ніобію, олова, рубідію, танталу, цезію, берилію, вольфраму та золота.