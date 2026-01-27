В Минэкономики объяснили, почему Украина выбрала американцев для разработки одного из крупнейших литиевых месторождений

Американская Dobra Lithium стала победителем конкурса на разработку украинского литиевого месторождения "Участок Добра", опередив украинского конкурента и предложив лучшие условия инвестиций и добычи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Егор Перелыгин.

Он отметил, что Межведомственная правительственная комиссия, выполнявшая функции конкурсного комитета, допустила к участию в конкурсе две компании.

Первой была Dobra Lithium Holdings JV, LLC (США), акционерами которой являются американские компании TechMet и The Rock Holdings. Единственным бенефициаром The Rock Holdings является американский миллиардер Рональд Лаудер, близкий к бывшему президенту США Дональду Трампу. Среди акционеров TechMet – американский государственный фонд US International Development Finance Corporation, созданный при первой каденции Трампа.

Второй компанией была ООО "Европейский Литий Украина" (Украина), владельцами которой через австралийскую компанию European Lithium Limited является бизнесмен Энтони Уильям Пол Сейдж.

Кабинет министров 12 января согласовал предложение Межведомственной комиссии и признал победителем конкурса Dobra Lithium, которое получит право на заключение соглашения о разделе металлических полезных ископаемых (УРП) на участке "Добра".

Что будет предусматривать

Соглашение с инвестором предусматривает два этапа добычи лития на участке "Добрая". На компенсационном этапе инвестор получает 70% продукции до полного возмещения капитальных затрат, остальные 30% распределяются между инвестором (96%) и государством (4%).

На основном этапе, ориентировочно с четвертого-пятого года добычи, компенсационная доля составит около 30%, а остальная продукция будет делиться: инвестор – 94%, государство – 6%.

Срок сделки не будет превышать 50 лет. Первоначальные инвестиции для геологоразведки и организации добычи оцениваются в $700 млн, полная реализация проекта по выпуску гидроксида лития потребует более $1,8 млрд.

Первый этап предусматривает геологоразведочные работы, второй – строительство шахты и горно-обогатительного комбината для производства концентрата.

Об участке "Добра"

Участок "Добра" - это большое месторождение литиевых руд в Кировоградской области Украины, вблизи Добровеличковки. Участок занимает площадь около 1700 га, является одним из крупнейших таких месторождений в Украине, содержащий кроме лития и другие ценные металлы, например (рубидий, цезий, ниобий, тантал, бериллий, олово и золото).

Ранее сообщалось, что Украина отдает разработку большого месторождения лития "Добра" в Кировоградской области консорциума, среди инвесторов которого есть друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Согласно постановлению Кабмина, минимальный объем инвестиций в геологоразведку составляет 12 млн долларов. В случае перехода к промышленной добыче инвестор должен вложить не менее 167 млн долларов. В общей сложности сделка предусматривает не менее 179 млн долларов инвестиций. Требования включают разведку, запуск добычи, обогащение сырья, экологические проекты и социальное развитие региона.

В рамках соглашения предполагается геологическое изучение, добыча и обогащение таких полезных ископаемых: лития, ниобия, олова, рубидия, тантала, цезия, бериллия, вольфрама и золота.