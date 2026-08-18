ПриватБанк знову не працює: банк усуває черговий технічний збій

У вівторок, 18 серпня, у роботі державного ПриватБанку стався повторний технічний збій. Через це у користувачів тимчасово недоступна низка банківських сервісів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба банку.

"Друзі, у нас технічна складність — зараз не працюють кілька сервісів. Ми вже все лагодимо та поступово відновлюється стабільна робота, обовʼязково повідомимо, як тільки все буде працювати добре", — заявили в банку.

Наразі IT-фахівці ПриватБанку працюють над усуненням неполадок та повним відновленням функціоналу систем.

15 серпня ПриватБанк уже повідомляв про тимчасовий збій у роботі кількох сервісів, тоді повноцінну роботу сервісу вдалося відновити за кілька годин.

Нагадаємо, нещодавно у мобільному застосунку "Приват24" з'явилася нова функція - сканер IBAN. Цей інструмент призначений для автоматичного заповнення банківських реквізитів, що дозволяє користувачам уникати ручного введення довгих номерів рахунків.