RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

44,83

+0,15

EUR

50,70

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,96

44,83

EUR

51,20

50,90

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Європа виділили кошти на "єВідновлення": скільки сімей отримають житло

Фінансист
Коли за борги можуть забрати житло: Мін'юст роз'яснив нові правила / Unsplash

Україна залучила 50 млн євро на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення". Очікується, що фінансування дозволить забезпечити новим житлом близько 2200 родин, які втратили домівки через російську агресію.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького та Міністерства фінансів.

Кошти залучили в межах проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло". Половину суми – 25 млн євро – надав Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ), ще 25 млн євро – уряд Італії.

Це перший транш із додаткових 100 млн євро, про залучення яких Україна домовилася з партнерами під час Конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську.

"Надходження цих 50 млн євро – це ресурс, який безпосередньо допоможе українським родинам, що втратили свої домівки через російську агресію, придбати нове житло", – зазначила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Раніше в межах проєкту HOME Україна вже залучила 200 млн євро. За ці кошти профінансували понад 6 тис. житлових сертифікатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час URC-2026 Україна домовилася про додаткові €100 млн на продовження програми "єВідновлення": 50 млн євро мав надати Банк розвитку Ради Європи, ще 50 млн євро – уряд Італії.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності