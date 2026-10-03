Європа виділили кошти на "єВідновлення": скільки сімей отримають житло

Україна залучила 50 млн євро на житлові сертифікати за програмою "єВідновлення". Очікується, що фінансування дозволить забезпечити новим житлом близько 2200 родин, які втратили домівки через російську агресію.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Сергія Корецького та Міністерства фінансів.

Кошти залучили в межах проєкту "HOME: Компенсація за знищене житло". Половину суми – 25 млн євро – надав Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ), ще 25 млн євро – уряд Італії.

Це перший транш із додаткових 100 млн євро, про залучення яких Україна домовилася з партнерами під час Конференції з відновлення України URC-2026 у Гданську.

"Надходження цих 50 млн євро – це ресурс, який безпосередньо допоможе українським родинам, що втратили свої домівки через російську агресію, придбати нове житло", – зазначила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

Раніше в межах проєкту HOME Україна вже залучила 200 млн євро. За ці кошти профінансували понад 6 тис. житлових сертифікатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час URC-2026 Україна домовилася про додаткові €100 млн на продовження програми "єВідновлення": 50 млн євро мав надати Банк розвитку Ради Європи, ще 50 млн євро – уряд Італії.