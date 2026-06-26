Україна залучить від партнерів понад 251 млн євро на житлові програми

Україна залучить понад 251 млн євро на розвиток житлових програм, компенсації за знищене житло та підтримку внутрішньо переміщених осіб і ветеранів. Відповідних домовленостей досягнули з банком розвитку Ради Європи під час Ukraine Recovery Conference 2026.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Найбільшу частину нового пакета становить додаткове фінансування програми "єВідновлення". У межах продовження проєкту HOME буде залучено 100 млн євро, з яких 50 млн євро надає Банк розвитку Ради Європи, ще 50 млн євро — уряд Італії. Кошти спрямують на виплату компенсацій за знищене житло та видачу житлових сертифікатів для придбання нових осель.

Також сторони підписали заяву про розширення програми "Житло для ВПО з ТОТ". Наступний етап передбачає залучення 80 млн євро, що дозволить профінансувати близько 2 тисяч житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Пріоритетними категоріями визначені ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни.

Окремо започатковують програму "Житло для ветеранів". За підтримки Банку розвитку Ради Європи на неї залучать 60 млн євро. Очікується, що фінансування дасть змогу надати понад 1,5 тисячі пільгових іпотечних кредитів українським військовослужбовцям та ветеранам.

Крім того, понад 11 млн євро грантового фінансування спрямують на розвиток механізму "єВідновлення". Кошти використають для посилення роботи місцевих комісій, удосконалення процедур розгляду заяв, запуску нових сервісів підтримки громадян та розвитку механізмів відбудови індивідуального житла.

Загалом новий пакет фінансування має розширити доступ українців до житлових програм та підтримати громадян, які втратили житло через російську агресію.

Зауважимо, 3000 українських родин, які виїхали з тимчасово окупованих територій, уже придбали житло за ваучерами в межах програми "єВідновлення". Такий результат зафіксували менш ніж за два місяці після старту бронювання коштів.