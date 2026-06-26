Украина привлечет от партнеров более 251 млн евро на жилищные программы

Украина привлечет более 251 млн. евро на развитие жилищных программ, компенсации за уничтоженное жилье и поддержку внутренне перемещенных лиц и ветеранов. Соответствующие договоренности были достигнуты с банком развития Совета Европы во время Ukraine Recovery Conference 2026.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Наибольшую часть нового пакета составляет дополнительное финансирование программы "єВідновлення". В рамках продления проекта HOME будет привлечено 100 млн. евро, из которых 50 млн. евро предоставляет Банк развития Совета Европы, еще 50 млн. евро — правительство Италии. Средства будут направлены на выплату компенсаций за уничтоженное жилье и выдачу жилищных сертификатов для приобретения новых домов.

Также стороны подписали заявление о расширении программы "Жилье для ВПЛ с ТОТ". Следующий этап предусматривает привлечение 80 млн. евро, что позволит профинансировать около 2 тысяч жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц. Приоритетными категориями определены ветераны и люди с инвалидностью в результате войны.

Отдельно начинают программу "Жилье для ветеранов". При поддержке Банка развития Совета Европы на нее привлекут 60 млн. евро. Ожидается, что финансирование позволит предоставить более 1,5 тысяч льготных ипотечных кредитов украинским военнослужащим и ветеранам.

Кроме того, более 11 млн евро грантового финансирования направят на развитие механизма "єВідновлення". Денежные средства используют для усиления работы местных комиссий, усовершенствования процедур рассмотрения заявлений, запуска новых сервисов поддержки граждан и развития механизмов восстановления индивидуального жилья.

В целом новый пакет финансирования должен расширить доступ украинцев к жилищным программам и поддержать граждан, лишившихся жилья из-за российской агрессии.

Заметим, 3000 украинских семей, выехавших с временно оккупированных территорий, уже приобрели жилье по ваучерам в рамках программы "єВідновлення". Такой результат зафиксировали менее чем через два месяца после старта бронирования средств.