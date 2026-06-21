Три тисячі переселенців з окупованих територій уже придбали житло за ваучерами "єВідновлення"

3000 українських родин, які виїхали з тимчасово окупованих територій, уже придбали житло за ваучерами в межах програми "єВідновлення". Такий результат зафіксували менш ніж за два місяці після старту бронювання коштів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Програма "Житло для ВПО з ТОТ" на першому етапі охоплює внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, загальна площа придбаного житла вже перевищила 165 тис. кв. м.

Найбільше житла за ваучерами придбали в Київській області — там використали понад 500 ваучерів на суму понад 1 млрд грн.

До регіонів-лідерів також увійшли:

Дніпропетровська область — 342 ваучери на 682,8 млн грн;

Одеська область — 298 ваучерів на 595,8 млн грн;

Київ — 275 ваучерів на 549,6 млн грн.

Понад 100 ваучерів уже використали у Миколаївській, Харківській, Івано-Франківській та Черкаській областях. Загалом житло за програмою придбали у 22 регіонах України.

Близько 88% придбаного житла становлять квартири, ще приблизно 10% — приватні будинки. Майже 87% угод уклали на вторинному ринку.

На участь у програмі подали понад 41 тис. заяв. Понад 33 тис. із них уже розглянули та погодили місцеві комісії.

На першому етапі фінансування погодили 3296 заявок на бронювання житлових ваучерів на загальну суму 6,59 млрд грн. Якщо родина не використає заброньовані кошти протягом 60 днів, їх повернуть до програми та спрямують наступним заявникам.

Нагадаємо, станом на кінець травня майже 1000 українських родин уже придбали квартири за новим компонентом програми “єВідновлення”, який дозволяє внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій купувати нове житло. На цей напрям із державного бюджету виділили 6,6 млрд грн.