Житло для переселенців: майже 1000 родин з ТОТ придбали нові домівки за програмою "єВідновлення"

Майже 1000 українських родин уже придбали квартири за новим компонентом програми “єВідновлення”, який дозволяє внутрішньо переміщеним особам із тимчасово окупованих територій купувати нове житло. На цей напрям із державного бюджету виділили 6,6 млрд грн.

Новий механізм запрацював на початку травня. Він орієнтований на ветеранів і військовослужбовців, домівки яких залишилися на тимчасово окупованих територіях і які мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни.

"На сьогодні з державного бюджету виділено близько 6,6 млрд грн на реалізацію цієї програми. Це дозволить забезпечити житлом майже 3300 родин. Понад 300 житлових ваучерів було реалізовано протягом перших двох тижнів роботи нового механізму, а на сьогодні таких вже майже 1000 родин", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

За його словами, уряд продовжує залучати додаткове фінансування для збільшення кількості сімей, які зможуть отримати житлову підтримку.

Всього від початку реалізації програми "єВідновлення" компенсації для відновлення пошкодженого та за знищене житло отримали майже 200 тисяч українських родин. Кулеба наголосив: "Програма довела свою ефективність і стала одним із ключових інструментів підтримки людей, які постраждали внаслідок російської агресії. Наше завдання сьогодні — забезпечити її подальше фінансування та розширення".

Також триває робота над підтримкою людей старшого віку, які проживають у місцях тимчасового розміщення. Органи місцевого самоврядування спільно з обласними військовими адміністраціями створюють для них довгострокові житлові рішення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування державної програми "єВідновлення" на 2 млрд грн. Завдяки цьому ще майже 20 тисяч українських родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських атак.