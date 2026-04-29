Уряд виділив ще 2 млрд грн на "єВідновлення": скільки родин отримають компенсації

Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткове фінансування державної програми "єВідновлення" на 2 млрд грн. Завдяки цьому ще майже 20 тисяч українських родин зможуть отримати компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російських атак.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Кошти спрямують на відновлення житла з різним рівнем пошкоджень. Для об’єктів із незначними руйнуваннями передбачено компенсацію до 200 тис. грн. Якщо пошкодження суттєвіші, виплати можуть сягати до 350 тис. грн для квартир і до 500 тис. грн для приватних будинків.

Програма "єВідновлення" залишається одним із ключових інструментів швидкої підтримки населення після обстрілів та руйнувань. Станом на зараз у її межах компенсації вже отримали 139 тисяч сімей на загальну суму 13,5 млрд грн.

Механізм дозволяє громадянам фінансувати ремонт без тривалих бюрократичних процедур, що особливо важливо для регіонів, які регулярно зазнають атак і потребують оперативного відновлення житлового фонду.

Подати заявку на компенсацію можна через ЦНАП, у нотаріуса або через портал "Дія". Програма поширюється як на пошкоджене, так і на знищене житло відповідно до затверджених процедур.

Додаткове фінансування свідчить про збереження державного пріоритету на підтримку внутрішнього відновлення та повернення людей до нормальних умов проживання.

У грудні минулого року уряд виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 8,8 млрд грн. Це дозволить надати житлові сертифікати ще майже 6300 родинам для придбання нових осель.