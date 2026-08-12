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Курс валют на 12 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

обмін валют
НБУ встановив офіційний курс валют на середу / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні зріс на три копійки, водночас євро подешевшало на три копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 12.08.2026 (середа).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,86 грн (+3 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,75 грн (-3 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  12, 04 грн (+0 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 44,76/ 45,00
Євро 51,70/ 51,95
Злотий 11,85/ 11,99

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 12 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,50 / 45,05 51,25/ 52,25 11,65/ 12,20
Ощадбанк 44,55/ 45,10 51,35/ 52,35
ПУМБ 44,55 / 45,10 51,40 / 52,30   11,80/ 12,10
Укргазбанк 44,55/ 45,10 51,40/ 52,35 11,50/ 12,20
Райффайзен 44,60 / 45,03 51,35 / 52,05 11,50 / 12,35

Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько

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