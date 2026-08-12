Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Запоріжжі (ФОТО)

У ніч проти 12 серпня російська армія вдарила по торговельному центру "Епіцентр" в Запоріжжі. Минулося без постраждалих.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Після російського удару на території центру виникла пожежа. Голова ОВА показав масштабні пошкодження всередині будівлі.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Києва 5 серпня росіяни знищили два логістичних центри "Епіцентру", там загинув один співробітник компанії.

На тлі цього у компанії заявиляли, що зупиняють виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation і переносять виробництво на два підприємства компанії за кордоном, щоб не допустити дефіциту продукції.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

У Кривому Розі внаслідок російської атаки 27 липня знищено торговельний центр "Епіцентр". За даними компанії, внаслідок удару ніхто не загинув і не постраждав. В "Епіцентрі" заявили, що планують відбудувати зруйнований об’єкт.

20 липня вдарила по Сумах дронами. Внаслідок цього сталося масштабне займання торговельного центру "Епіцентр".

Додамо, у лютому внаслідок атаки безпілотників у Запоріжжі також горів торговий центр "Епіцентр".