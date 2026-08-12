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Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Запоріжжі (ФОТО)

атака
Наслідки російського удару по «Епіцентру» в Запоріжжі 12 серпня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

У ніч проти 12 серпня російська армія вдарила по торговельному центру "Епіцентр" в Запоріжжі. Минулося без постраждалих.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Після російського удару на території центру виникла пожежа. Голова ОВА показав масштабні пошкодження всередині будівлі.

Фото 2 — Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Запоріжжі (ФОТО)
Фото 3 — Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Запоріжжі (ФОТО)
Фото 4 — Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Запоріжжі (ФОТО)
Фото 5 — Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Запоріжжі (ФОТО)
Фото 6 — Росіяни вдарили по "Епіцентру" в Запоріжжі (ФОТО)

Нагадаємо, під час масованого обстрілу Києва 5 серпня росіяни знищили два логістичних центри "Епіцентру", там загинув один співробітник компанії.

На тлі цього у компанії заявиляли, що зупиняють виробництво на заводі Epicentr Ceramic Corporation і переносять виробництво на два підприємства компанії за кордоном, щоб не допустити дефіциту продукції.

Що відомо про атаки на "Епіцентри"

У Кривому Розі внаслідок російської атаки 27 липня знищено торговельний центр "Епіцентр". За даними компанії, внаслідок удару ніхто не загинув і не постраждав. В "Епіцентрі" заявили, що планують відбудувати зруйнований об’єкт.

20 липня вдарила по Сумах дронами. Внаслідок цього сталося масштабне займання торговельного центру "Епіцентр".

Додамо, у лютому внаслідок атаки безпілотників у Запоріжжі також горів торговий центр  "Епіцентр".

Автор:
Світлана Манько

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