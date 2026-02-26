Запланована подія 2

Нічний удар по Запоріжжю: у місті пошкоджено торговельні центри "Епіцентр" та "Україна"

Епіцентр у Запоріжжі, пошкодження після удару РФ
Пошкоджена будівля "Епіцентру" у Запоріжжі / Фото: facebook.com/epicentrkua / Украинский финансовый сервер

У ніч на 26 лютого внаслідок атаки безпілотників у Запоріжжі зафіксовано влучання у два торговельні центри. У ТЦ "Україна" зруйновано покрівлю та фасад, а в "Епіцентрі" ліквідовано пожежу на площі 60 кв. м, співробітники не постраждали.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

За даними військової адміністрації, пошкодження були зафіксовані у трьох районах міста. Пошкоджень зазнали щонайменше 19 житлових будинків і торговельні центри.

"Постраждали також два торговельні центри: в одному - пошкоджене скління, в іншому - значні руйнування та пожежа, триває гасіння", — повідомили зранку в ОВА.

За даними Української рада торгових центрів (УРТЦ), в ТЦ "Україна", який розташовано у центрі Запоріжжя, зруйновано частину покрівлі, сильно постраждав фасад, вибито усі вітрини.

В ТЦ "Епіцентр" внаслідок влучання зайнялася пожежа на площі 60 кв. м. Через уламкове ураження зазнала пошкоджень частина будівлі. В пресслужбі компанії зазначили, що ніхто зі співробітників не постраждав, усі перебували в безпечних місцях відповідно до протоколів безпеки.

"Наразі триває оцінка пошкоджень і планування відновлювальних робіт. Компанія зробить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути торговельний центр до повноцінної роботи", — заявили в компанії.

Крім того, нічні обстріли Запоріжжя спричинили тимчасові перебої з електропостачанням. Попри це приміські поїзди вийшли на маршрути — можливі затримки до 1 години, відмін рейсів немає. Через безпекову ситуацію тимчасово обмежено курсування до/зі станції Дніпро-Головний для поїздів.

Автор:
Тетяна Ковальчук