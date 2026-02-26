Ночной удар по Запорожью: в городе повреждены торговые центры "Украина" и "Эпицентр"

В ночь на 26 февраля в результате атаки беспилотников в Запорожье зафиксировано попадание в два торговых центра. В ТЦ "Украина" разрушены кровля и фасад, а в "Эпицентре" ликвидирован пожар на площади 60 кв. м, сотрудники не пострадали.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

По данным военной администрации, повреждения были зафиксированы в трех районах города. Повреждения получили по меньшей мере 19 жилых домов и торговые центры.

"Пострадали также два торговых центра: в одном – поврежденное остекление, в другом – значительные разрушения и пожар, продолжается тушение", — сообщили утром в ОВА.

По данным Украинской ряда торговых центров (УРТЦ) , в ТЦ "Украина" , расположенном в центре Запорожья, разрушена часть кровли, сильно пострадал фасад, выбиты все витрины.

В ТЦ "Эпицентр" в результате попадания загорелся пожар на площади 60 кв. м. Из-за обломочного поражения получила повреждения часть здания. В пресс-службе компании отметили, что никто из сотрудников не пострадал , все находились в безопасных местах в соответствии с протоколами безопасности.

" В настоящее время идет оценка повреждений и планирования восстановительных работ. Компания сделает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть торговый центр к полноценной работе ", - заявили в компании.

Кроме того, ночные обстрелы Запорожья повлекли за собой временные перебои с электроснабжением. Несмотря на это, пригородные поезда вышли на маршруты — возможны задержки до 1 часа, отмен рейсов нет. Из-за ситуации безопасности временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов.