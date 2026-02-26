- Категория
Автобусы вместо поездов: "Укрзализныця" изменила графики движения и маршруты 26 февраля
По состоянию на утро 26 февраля "Укрзализныця" работает в усиленном режиме из-за ситуации безопасности и ночных обстрелов энергетической инфраструктуры.
Ситуация в Запорожье
Ночные обстрелы Запорожья повлекли за собой временные перебои с электроснабжением.
Несмотря на это, пригородные поезда вышли на маршруты — возможны задержки до 1 часа, отмен рейсов нет.
Из-за ситуации безопасности временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:
• №86/85 Львов – Запорожье – Львов
• №128/127 Львов – Запорожье – Львов
• №6 Ясиня — Запорожье
• №40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино
Сумщина и Черниговщина
Региональные поезда временно курсируют в/из Конотоп.
На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения.
Харьковщина и Донетчина
От Лозовой в направлении Краматорска пассажиров доставляют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.
Региональные экспрессы изюмского направления продолжают движение по расписанию.
Херсонщина
В Херсонской области движение организуется с учетом текущей ситуации безопасности под наблюдением мониторинговых групп.
Пассажиров просят внимательно следить за уведомлениями в приложении "Укрзализныци" и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.
Железнодорожники просят жителей прифронтовых городов немедленно направляться в укрытие при воздушной тревоге на вокзале.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 4700 ударов по объектам "Укрзализныци". Также повреждены и уничтожены 24 тысяч объектов железнодорожной инфраструктуры и 686 портовой.