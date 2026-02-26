Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Читати українською

Автобусы вместо поездов: "Укрзализныця" изменила графики движения и маршруты 26 февраля

укрзализныця
"Укрзализныця" отчитывается о состоянии железнодорожного сообщения / Укрзалізниця

По состоянию на утро 26 февраля "Укрзализныця" работает в усиленном режиме из-за ситуации безопасности и ночных обстрелов энергетической инфраструктуры.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.

Ситуация в Запорожье

Ночные обстрелы Запорожья повлекли за собой временные перебои с электроснабжением.

Несмотря на это, пригородные поезда вышли на маршруты — возможны задержки до 1 часа, отмен рейсов нет.

Из-за ситуации безопасности временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

• №86/85 Львов – Запорожье – Львов

• №128/127 Львов – Запорожье – Львов

• №6 Ясиня — Запорожье

• №40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино

Сумщина и Черниговщина

Региональные поезда временно курсируют в/из Конотоп.

На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковщина и Донетчина

От Лозовой в направлении Краматорска пассажиров доставляют автобусами. Поезд №101/102 Барвенково - Херсон гарантированно дождется трансфера из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления продолжают движение по расписанию.

Херсонщина

В Херсонской области движение организуется с учетом текущей ситуации безопасности под наблюдением мониторинговых групп.

Пассажиров просят внимательно следить за уведомлениями в приложении "Укрзализныци" и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

Железнодорожники просят жителей прифронтовых городов немедленно направляться в укрытие при воздушной тревоге на вокзале.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 4700 ударов по объектам "Укрзализныци". Также повреждены и уничтожены 24 тысяч объектов железнодорожной инфраструктуры и 686 портовой.

Автор:
Татьяна Бессараб