"Укрзализныця" в очередной раз обновила маршруты: где действуют автобусные трансферы

"Укрзализныця" сообщила о новых изменениях в движении поездов в нескольких регионах из-за ситуации безопасности и сложных погодных условий. На отдельных направлениях введены автобусные трансферы, а решения по некоторым рейсам принимаются оперативно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Сумщина

Региональные поезда курсируют только до и из Конотопа.

Харьковщина и Донетчина

Из Лозовой в Краматорск пассажиров доставляют автобусами. Поезд №102 ожидает пересадку пассажиров из трансферов, которые задерживаются из-за непогоды.

Региональные экспрессы изюмского направления следуют с незначительными опозданиеми.

Запорожское направление

Четыре поезда временно курсируют только в Днепр. Между Днепром и Запорожьем организован автобусный подвоз пассажиров. Это:

№86/85 Львов — Запорожье — Львов,

№5/6 Ясиня — Запорожье — Ясиня,

№128/127 Львов — Запорожье — Львов,

№51/52 Одесса – Запорожье – Одесса.

Другие поезда дальнего сообщения планируют довозить в Запорожье, однако окончательные решения будут приниматься в зависимости от текущей ситуации.

В компании отмечают, что мониторинговые группы работают в усиленном режиме, чтобы максимально сохранить движение и обеспечить пересадку.

Напомним, 17 февраля из-за ситуации и повреждения инфраструктуры в отдельных регионах поезда курсируют с изменениями, часть маршрутов ограничена или заменена автобусным сообщением.