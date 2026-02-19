Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" в очередной раз обновила маршруты: где действуют автобусные трансферы

"Укрзализныця" объединит шесть железных дорог
"Укрзализныця" в очередной раз обновила маршруты / Depositphotos

"Укрзализныця" сообщила о новых изменениях в движении поездов в нескольких регионах из-за ситуации безопасности и сложных погодных условий. На отдельных направлениях введены автобусные трансферы, а решения по некоторым рейсам принимаются оперативно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Сумщина

Региональные поезда курсируют только до и из Конотопа.

Харьковщина и Донетчина

Из Лозовой в Краматорск пассажиров доставляют автобусами. Поезд №102 ожидает пересадку пассажиров из трансферов, которые задерживаются из-за непогоды.

Региональные экспрессы изюмского направления следуют с незначительными опозданиеми.

Запорожское направление

Четыре поезда временно курсируют только в Днепр. Между Днепром и Запорожьем организован автобусный подвоз пассажиров. Это:

  • №86/85 Львов — Запорожье — Львов,
  • №5/6 Ясиня — Запорожье — Ясиня,
  • №128/127 Львов — Запорожье — Львов,
  • №51/52 Одесса – Запорожье – Одесса.

Другие поезда дальнего сообщения планируют довозить в Запорожье, однако окончательные решения будут приниматься в зависимости от текущей ситуации.

В компании отмечают, что мониторинговые группы работают в усиленном режиме, чтобы максимально сохранить движение и обеспечить пересадку.

Напомним, 17 февраля из-за ситуации и повреждения инфраструктуры в отдельных регионах поезда курсируют с изменениями, часть маршрутов ограничена или заменена автобусным сообщением.

Автор:
Татьяна Гойденко