"Укрзалізниця" вчергове оновила маршрути: де діють автобусні трансфери

"Укрзалізниця" повідомила про нові зміни в русі поїздів у кількох регіонах через безпекову ситуацію та складні погодні умови. На окремих напрямках запроваджено автобусні трансфери, а рішення щодо деяких рейсів ухвалюють оперативно.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Сумщина

Регіональні поїзди наразі курсують лише до та з Конотопа.

Харківщина та Донеччина

Із Лозової до Краматорська пасажирів доставляють автобусами. Поїзд №102 очікує на пересадку пасажирів із трансферів, які затримуються через негоду.

Регіональні експреси ізюмського напрямку прямують із незначними запізненнями.

Запорізький напрямок

Чотири поїзди тимчасово курсують лише до Дніпра. Між Дніпром і Запоріжжям організовано автобусний підвіз пасажирів. Це:

№86/85 Львів — Запоріжжя — Львів,

№5/6 Ясіня — Запоріжжя — Ясіня,

№128/127 Львів — Запоріжжя — Львів,

№51/52 Одеса — Запоріжжя — Одеса.

Інші поїзди далекого сполучення планують довозити до Запоріжжя, однак остаточні рішення прийматимуть залежно від поточної ситуації.

У компанії зазначають, що моніторингові групи працюють у посиленому режимі, щоб максимально зберегти рух і забезпечити пересадки.

Нагадаємо, 17 лютого через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури в окремих регіонах поїзди курсують зі змінами, частину маршрутів обмежено або замінено автобусним сполученням.