"Укрзалізниця" вчергове оновила маршрути: де діють автобусні трансфери
"Укрзалізниця" повідомила про нові зміни в русі поїздів у кількох регіонах через безпекову ситуацію та складні погодні умови. На окремих напрямках запроваджено автобусні трансфери, а рішення щодо деяких рейсів ухвалюють оперативно.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.
Сумщина
Регіональні поїзди наразі курсують лише до та з Конотопа.
Харківщина та Донеччина
Із Лозової до Краматорська пасажирів доставляють автобусами. Поїзд №102 очікує на пересадку пасажирів із трансферів, які затримуються через негоду.
Регіональні експреси ізюмського напрямку прямують із незначними запізненнями.
Запорізький напрямок
Чотири поїзди тимчасово курсують лише до Дніпра. Між Дніпром і Запоріжжям організовано автобусний підвіз пасажирів. Це:
- №86/85 Львів — Запоріжжя — Львів,
- №5/6 Ясіня — Запоріжжя — Ясіня,
- №128/127 Львів — Запоріжжя — Львів,
- №51/52 Одеса — Запоріжжя — Одеса.
Інші поїзди далекого сполучення планують довозити до Запоріжжя, однак остаточні рішення прийматимуть залежно від поточної ситуації.
У компанії зазначають, що моніторингові групи працюють у посиленому режимі, щоб максимально зберегти рух і забезпечити пересадки.
Нагадаємо, 17 лютого через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури в окремих регіонах поїзди курсують зі змінами, частину маршрутів обмежено або замінено автобусним сполученням.