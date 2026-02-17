Запланована подія 2

Залізниця працює зі змінами: УЗ попереджає про обмеження руху поїздів

Як курсує залізниця 17 лютого? / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів станом на 17 лютого. Через безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури в окремих регіонах поїзди курсують зі змінами, частину маршрутів обмежено або замінено автобусним сполученням.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба команії.

Рух поїздів в Україні 17 лютого

  • На Сумщині та Чернігівщині регіональні поїзди наразі курсують лише до та з Конотопа. Подальше сполучення у північному напрямку забезпечується приміськими поїздами або автобусами. На території Чернігівської області додаткових обмежень поки не запроваджували, однак на славутицькому та ніжинському напрямках можливі затримки. Контактна мережа на цих дільницях регулярно зазнає пошкоджень унаслідок атак безпілотників і складних погодних умов.
  • На Харківщині рух поїздів на пошкодженій ділянці в районі Лозової відновили. Водночас пасажирів, які прямують від Лозової у напрямку Краматорська, просять скористатися автобусним сполученням. Автобуси благодійної ініціативи "Проліски" курсують безкоштовно та здійснюють обов’язкову реєстрацію пасажирів перед посадкою. На ізюмському напрямку регіональні експреси продовжують рух за встановленим графіком.
  • У Запорізькому регіоні моніторингові групи "Укрзалізниці" працюють у посиленому режимі. Сьогодні низка поїздів далекого сполучення, зокрема рейси зі Львова, Києва, Ясіні та Солотвина, курсують лише до та з Дніпра. Водночас пара регіональних поїздів працює сегментовано - на ділянках Запоріжжя - Синельникове та Синельникове - Дніпро. Рішення щодо подальшого руху поїздів між Дніпром і Запоріжжям ухвалюватимуть оперативно з урахуванням безпекової ситуації. Пасажирів просять стежити за оновленнями та виконувати вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.

Нагадаємо, через ускладнення руху транспорту та зростання заторів у Києві 17 лютого відновили додаткові рейси Kyiv City Express між станціями Дарниця та Видубичі в обох напрямках. 

Автор:
Ольга Опенько