Железная дорога работает с изменениями: УЗ предупреждает об ограничении движения поездов

Как курсирует железная дорога 17 февраля? / Укрзалізниця

"Укрзализныця" обнародовала оперативную информацию о движении поездов по состоянию на 17 февраля. Из-за ситуации и повреждения инфраструктуры в отдельных регионах поезда курсируют с изменениями, часть маршрутов ограничена или заменена автобусным сообщением.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба комиссии.

Движение поездов в Украине 17 февраля

  • На Сумщине и Черниговщине региональные поезда курсируют только до и из Конотопа. Дальнейшее сообщение в северном направлении обеспечивается пригородными поездами или автобусами. На территории Черниговской области дополнительных ограничений пока не вводили, однако на прославленском и нежинском направлениях возможны задержки. Контактная сеть на этих участках регулярно испытывает повреждения вследствие атак беспилотников и сложных погодных условий.
  • В Харьковской области движение поездов на поврежденном участке в районе Лозовой возобновили. В то же время пассажиров, следующих от Лозовой в направлении Краматорска, просят воспользоваться автобусным сообщением. Автобусы благотворительной инициативы "Проліски" курсируют бесплатно и осуществляют обязательную регистрацию пассажиров перед посадкой. На изюмском направлении региональные экспрессы продолжают движение по установленному графику.
  • В Запорожском регионе мониторинговые группы "Укрзализныци" работают в усиленном режиме. Сегодня ряд поездов дальнего сообщения, в том числе рейсы из Львова, Киева, Ясини и Солотвина, курсируют только в и из Днепра. В то же время пара региональных поездов работает сегментированно – на участках Запорожья – Синельниково и Синельниково – Днепр. Решения по дальнейшему движению поездов между Днепром и Запорожьем будут приниматься оперативно с учетом ситуации безопасности. Пассажиров просят следить за обновлениями и следовать указаниям поездных бригад и работников вокзалов.

Напомним, из-за усложнения движения транспорта и роста пробок в Киеве 17 февраля возобновили дополнительные рейсы Kyiv City Express между станциями Дарница и Выдубичи в обоих направлениях.

Автор:
Ольга Опенько