"Укрзализныця" импортирует 50% нужной электроэнергии: это стоит компании сотни миллионов гривен в месяц

"Укрзализныця" импортирует 50% требуемой электроэнергии.

С 20 января АО "Укрзализныця" по поручению Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике начало импортировать 50% требуемой электроэнергии. Это решение повлекло за собой дополнительные расходы в сотни миллионов гривен ежемесячно при годовом бюджете на энергоносители в 20 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Rail.insider.

" Пока это для нас существенные дополнительные финансовые расходы, это реально сотни миллионов гривен в месяц, которые нам стоит сейчас закупка этой электроэнергии. Но мы понимаем, почему такое решение было принято, и понимаем, почему должны за это платить ", - подчеркнул директор по закупкам "Укрзализныци" Александр Наход.

Он отметил, что плановый объем расходов компании на электроэнергию в этом году составляет около 20 млрд грн в год. Однако закупка импортного ресурса стала дополнительным вызовом из-за больших объемов потребления и специфики работы энергетического рынка.

Наход пояснил, что механизм закупок реализован через действующего поставщика, формирующего ресурс из трех источников: мощностей "Энергоатома", внутреннего рынка и импорта из Европы. Для этого в действующие контракты были внесены соответствующие изменения.

По словам чиновника, текущий поставщик справился с задачей: заключил договоры с зарубежными контрагентами, после чего компания оформила допсоглашение с новыми условиями поставки. В результате начиная с 20 января "Укрзализныця" уже получает примерно 50% (и даже чуть больше) электроэнергии импортного происхождения.

Представитель УЗ подчеркнул, что ключевой негативный фактор импорта электроэнергии — более высокая стоимость. Это напрямую влияет на расходы " Укрзализныци ", и является одной из самых больших статей в структуре расходов общества.

Напомним, дефицит бюджета "Укрзализныци" в 2026 году составляет 38 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук