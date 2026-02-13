"Укрзализныця" из-за отсутствия напряжения изменила графики курсирования поездов в трех областях: детали

13 февраля "Укрзализныця" предупредила пассажиров о временных задержках поездов на Харьковщине, Днепропетровщине и Киевщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В Харьковскую область с опозданием отправился поезд №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский (задержка 40 минут). Пригородные поезда №6508 Блондинка – Харьков-Пассажирский и №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский задерживаются соответственно на 1,5 часа и 40 минут.

Также 13 февраля действуют временные ограничения маршрутов:

№6414 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский)

(вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский) №6277 Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Ароматная)

(вместо Лозовая – Ароматная) №6272 Варваровка – Лозовая (вместо Ароматная – Лозовая)

По информации "Укрзализныци", также будут задерживаться поезда и в столицу.

Поезд №6803 Гребенка – Киев-Волынский курсирует от станции Березань с задержкой 47 минут.

Также по измененному маршруту будет курсировать поезд №6831 Барышевка — Киев-Волынский (вместо Березань – Киев-Волынский).

"Просим учитывать изменения маршрута", - подчеркнули в УЗ.

Также "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.