"Укрзализныця" из-за отсутствия напряжения изменила графики курсирования поездов в трех областях: детали
13 февраля "Укрзализныця" предупредила пассажиров о временных задержках поездов на Харьковщине, Днепропетровщине и Киевщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.
В Харьковскую область с опозданием отправился поезд №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский (задержка 40 минут). Пригородные поезда №6508 Блондинка – Харьков-Пассажирский и №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский задерживаются соответственно на 1,5 часа и 40 минут.
Также 13 февраля действуют временные ограничения маршрутов:
- №6414 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский)
- №6277 Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Ароматная)
- №6272 Варваровка – Лозовая (вместо Ароматная – Лозовая)
По информации "Укрзализныци", также будут задерживаться поезда и в столицу.
Поезд №6803 Гребенка – Киев-Волынский курсирует от станции Березань с задержкой 47 минут.
Также по измененному маршруту будет курсировать поезд №6831 Барышевка — Киев-Волынский (вместо Березань – Киев-Волынский).
"Просим учитывать изменения маршрута", - подчеркнули в УЗ.
Также "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.