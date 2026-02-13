Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,99

--0,04

EUR

51,03

--0,17

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,50

51,34

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" из-за отсутствия напряжения изменила графики курсирования поездов в трех областях: детали

укрзализныця
13 февраля задерживаются поезда / Укрзалізниця

13 февраля "Укрзализныця" предупредила пассажиров о временных задержках поездов на Харьковщине, Днепропетровщине и Киевщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

В Харьковскую область с опозданием отправился поезд №6506   Златополь – Харьков-Пассажирский   (задержка 40 минут). Пригородные поезда №6508   Блондинка – Харьков-Пассажирский   и №6512   Лозовая – Харьков-Пассажирский   задерживаются соответственно на 1,5 часа и 40 минут.

Также 13 февраля   действуют   временные ограничения маршрутов:

  • №6414   Лимановка – Харьков-Пассажирский   (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский)
  • №6277   Лозовая – Варваровка   (вместо Лозовая – Ароматная)
  • №6272   Варваровка – Лозовая   (вместо Ароматная – Лозовая)

По информации "Укрзализныци", также   будут задерживаться   поезда и в столицу.

Поезд №6803   Гребенка – Киев-Волынский   курсирует от станции Березань с задержкой 47 минут.

Также по измененному маршруту будет курсировать поезд №6831   Барышевка — Киев-Волынский   (вместо Березань – Киев-Волынский).

"Просим учитывать изменения маршрута", - подчеркнули в УЗ.

Также "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.

Автор:
Светлана Манько