Україна на межі блекауту

"Укрзалізниця" через відсутність напруги змінила графіки курсування поїздів у трьох областях: деталі

укрзалізниця
13 лютого затримуються поїзди / Укрзалізниця

13 лютого “Укрзалізниця” попередила пасажирів про тимчасові затримки поїздів на Харківщині, Дніпропетровщині та Київщині через відсутність напруги в контактній мережі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба УЗ.

На Харківщині із запізненням відправився поїзд №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський (затримка 40 хвилин). Приміські потяги №6508 Білявка – Харків-Пасажирський та №6512 Лозова – Харків-Пасажирський затримуються відповідно на 1,5 години та 40 хвилин.

Також 13 лютого діють тимчасові обмеження маршрутів:

  • №6414 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський)
  • №6277 Лозова – Варварівка (замість Лозова – Ароматна)
  • №6272 Варварівка – Лозова (замість Ароматна – Лозова)

За інформацією "Укрзалізниці", також  затримуватимуться поїзди й до столиці.

Поїзд №6803 Гребінка – Київ-Волинський курсує від станції Березань із затримкою 47 хвилин.

Також за зміненим маршрутом курсуватиме поїзд №6831 Баришівка — Київ-Волинський (замість Березань – Київ-Волинський).

"Просимо зважати на зміни маршруту", - наголосили в УЗ.

Також "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.

Автор:
Світлана Манько