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Більший штат та міжнародна допомога: Центру гуманітарного розмінування отримав нові повноваження

розмінування
Центру гуманітарного розмінування отримав нові повноваження / Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Кабмін ухвалив постанову №738, яка регулює розподіл функцій у сфері гуманітарного розмінування. Документ надає Центру гуманітарного розмінування (ЦГР) право збільшити штат працівників та залучати фінансування у вигляді міжнародної технічної допомоги, що зменшить бюджетні витрати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Цією постановою ми проводимо чітку лінію щодо повноважень у секторі протимінної діяльності. В чинному законі є два центри з майже ідентичними повноваженнями — Центр протимінної діяльності та Центр гуманітарного розмінування. Постанова уточнює законодавчу рамку і конкретизує завдання ЦГР у гуманітарному розмінуванні", — пояснив заступник міністра Ігор Безкаравайний.

Згідно з постановою, ЦГР виконує такі завдання:

  • бере участь у плануванні очищення земель сільськогосподарського призначення та лісових господарств за механізмом пріоритизації; 
  • забезпечує роботу електронних та інформаційно-комунікаційних систем планування; 
  • здійснює контроль якості розмінованих територій; 
  • планує та реалізує заходи з інформування населення про вибухонебезпечні предмети; 
  • збирає дані про інциденти з вибухівкою серед громадян.

Відтепер Центр гуманітарного розмінування зобов'язаний кожні три місяці звітувати про роботу перед Національним органом з питань протимінної діяльності. Також уряд дозволив установі збільшити кількість штатних співробітників, фінансування заробітних плат яких відбуватиметься за кошти міжнародних донорів.

"Центр оперативно підготує внутрішні документи відповідно до повноважень, деталізованих у постанові. А можливість збільшити кількість співробітників ЦГР дозволить нам ефективніше виконувати свою роботу... Це позитивно вплине на швидкість повернення земель до продуктивного використання", — зазначив директор центру Володимир Байда.

Нагадаємо, фізичні та юридичні особи, а також держава Україна зможуть подавати заяви до Міжнародного Реєстру збитків RD4U на відшкодування витрат за гуманітарне розмінування та очищення територій від боєприпасів, що не вибухнули.

Автор:
Тетяна Ковальчук