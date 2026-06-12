Більший штат та міжнародна допомога: Центру гуманітарного розмінування отримав нові повноваження

Кабмін ухвалив постанову №738, яка регулює розподіл функцій у сфері гуманітарного розмінування. Документ надає Центру гуманітарного розмінування (ЦГР) право збільшити штат працівників та залучати фінансування у вигляді міжнародної технічної допомоги, що зменшить бюджетні витрати.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

"Цією постановою ми проводимо чітку лінію щодо повноважень у секторі протимінної діяльності. В чинному законі є два центри з майже ідентичними повноваженнями — Центр протимінної діяльності та Центр гуманітарного розмінування. Постанова уточнює законодавчу рамку і конкретизує завдання ЦГР у гуманітарному розмінуванні", — пояснив заступник міністра Ігор Безкаравайний.

Згідно з постановою, ЦГР виконує такі завдання:

бере участь у плануванні очищення земель сільськогосподарського призначення та лісових господарств за механізмом пріоритизації;

забезпечує роботу електронних та інформаційно-комунікаційних систем планування;

здійснює контроль якості розмінованих територій;

планує та реалізує заходи з інформування населення про вибухонебезпечні предмети;

збирає дані про інциденти з вибухівкою серед громадян.

Відтепер Центр гуманітарного розмінування зобов'язаний кожні три місяці звітувати про роботу перед Національним органом з питань протимінної діяльності. Також уряд дозволив установі збільшити кількість штатних співробітників, фінансування заробітних плат яких відбуватиметься за кошти міжнародних донорів.

"Центр оперативно підготує внутрішні документи відповідно до повноважень, деталізованих у постанові. А можливість збільшити кількість співробітників ЦГР дозволить нам ефективніше виконувати свою роботу... Це позитивно вплине на швидкість повернення земель до продуктивного використання", — зазначив директор центру Володимир Байда.

Нагадаємо, фізичні та юридичні особи, а також держава Україна зможуть подавати заяви до Міжнародного Реєстру збитків RD4U на відшкодування витрат за гуманітарне розмінування та очищення територій від боєприпасів, що не вибухнули.