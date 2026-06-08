Україна додала до Реєстру збитків витрати на гуманітарне розмінування

Фізичні та юридичні особи, а також держава Україна зможуть подавати заяви до Міжнародного Реєстру збитків RD4U на відшкодування витрат за гуманітарне розмінування та очищення територій від боєприпасів, що не вибухнули.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Відповідні зміни до порядків подання заяв про відшкодування збитків, завданих Росією проти України, уряд вніс наприкінці травня.

Необхідний функціонал для подання таких заяв має з’явитися на порталі Дія.

Йдеться про категорію В5 "Розмінування та очищення від боєприпасів, що не вибухнули". У її межах можна буде претендувати на компенсацію витрат, пов’язаних із гуманітарним розмінуванням.

Зокрема, заяви можна буде подавати на відшкодування:

витрат на гуманітарне розмінування, зокрема найм операторів протимінної діяльності, купівлю чи оренду обладнання та техніки для розмінування, виявлення й знешкодження вибухонебезпечних предметів;

витрат на навчання спеціалістів із гуманітарного розмінування;

витрат на інформування та навчання населення щодо мінної небезпеки й боєприпасів, що не вибухнули;

витрат держави на компенсацію фермерам і сільгоспвиробникам вартості гуманітарного розмінування їхніх ділянок.

Подати заяви зможуть, зокрема, фермери, які розмінували ділянки власним коштом, оператори протимінної діяльності, які фінансували підготовку демінерів, а також держава.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігоря Безкаравайного, від початку дії програми Центр гуманітарного розмінування підписав 140 угод на розмінування сільськогосподарських земель загальною вартістю 1,8 млрд грн.

Він зазначив, що ці кошти спрямовують на очищення угідь від російських мін, снарядів, касетних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів. За його словами, витрати на розмінування, зокрема гуманітарне, має відшкодовувати агресор.

За майже два роки роботи програми держава витратила близько 1 млрд грн на оплату робіт із гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель.

Міжнародний Реєстр збитків RD4U є першим етапом міжнародного механізму компенсацій за збитки, втрати та шкоду, завдані агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року. Подавати заяви можуть фізичні та юридичні особи, держава Україна, органи державної влади й місцевого самоврядування.

Після подання заяву перевіряють на відповідність правилам і вносять до Реєстру. Надалі її разом із доказами передадуть до компенсаційної комісії, яка має розглянути заяву по суті та визначити розмір компенсації. Завершальним етапом має стати створення компенсаційного фонду, з якого здійснюватимуть виплати.

Для бізнесу та аграріїв це рішення важливе, оскільки витрати на розмінування можуть бути включені до міжнародного компенсаційного механізму, а не залишатися лише фінансовим навантаженням для власників землі, операторів чи держави.

Зауважимо, у березні в Україні в межах державної програми компенсації розмінування агроземель очистили 572 га територій та виплатили операторам понад 35 млн грн.