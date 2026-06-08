Украина добавила в Реестр убытков расходы на гуманитарное разминирование

Физические и юридические лица, а также государство Украина смогут подавать заявления в Международный Реестр убытков RD4U на возмещение расходов за гуманитарное разминирование и очистку территорий от неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Соответствующие изменения в порядки подачи заявлений о возмещении ущерба, нанесенного Россией против Украины, правительство внесло в конце мая.

Необходимый функционал для подачи таких заявлений должен появиться на портале Действие.

Речь идет о категории В5 "Разминирование и очистка от неразорвавшихся боеприпасов". В ее рамках можно будет претендовать на компенсацию расходов, связанных с гуманитарным разминированием.

В частности, заявления можно будет подавать на возмещение:

затрат на гуманитарное разминирование, в том числе наем операторов противоминной деятельности, покупку или аренду оборудования и техники для разминирования, обнаружения и обезвреживания взрывоопасных предметов;

затрат на обучение специалистов по гуманитарному разминированию;

расходов на информирование и обучение населения по поводу минной опасности и неразорвавшихся боеприпасов;

расходов государства на компенсацию фермерам и сельхозпроизводителям стоимости гуманитарного разминирования их участков.

Подать заявления смогут, в частности, фермеры, разминировавшие участки за свой счет, операторы противоминной деятельности, финансировавшие подготовку деминеров, а также государство.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игоря Безкаравайного, с начала действия программы Центр гуманитарного разминирования подписал 140 соглашений по разминированию сельскохозяйственных земель общей стоимостью 1,8 млрд грн.

Он отметил, что эти средства направляются на очистку угодий от российских мин, снарядов, кассетных боеприпасов и других взрывоопасных предметов. По его словам, расходы на разминирование, в том числе гуманитарное, должен возмещать агрессор.

За почти два года работы программы государство потратило около 1 млрд грн на оплату работ по гуманитарному разминированию сельскохозяйственных земель.

Международный Реестр убытков RD4U является первым этапом международного механизма компенсаций за ущерб, потери и ущерб, причиненный агрессией России против Украины с 24 февраля 2022 года. Подавать заявления могут физические и юридические лица, государство Украины, органы государственной власти и местного самоуправления.

После подачи заявление проверяют на соответствие правилам и вносятся в Реестр. В дальнейшем ее вместе с доказательствами передадут компенсационной комиссии, которая должна рассмотреть заявление по существу и определить размер компенсации. Завершающим этапом должно стать создание компенсационного фонда, из которого будут производиться выплаты.

Для бизнеса и аграриев это решение важно, поскольку расходы на разминирование могут быть включены в международный компенсационный механизм, а не оставаться только финансовой нагрузкой для владельцев земли, операторов или государства.

Отметим, что в марте в Украине в рамках государственной программы компенсации разминирования агроземель очистили 572 га территорий и выплатили операторам более 35 млн грн.