Правительство упростило для агропроизводителей механизм разминирования земель на средства государства

Правительство упростило для агропроизводителей механизм разминирования земель / Минэкономики

Кабинет министров принял решение, упрощающее для агропроизводителей доступ к государственной программе гуманитарного разминирования сельскохозяйственных земель. Изменения были утверждены на заседании 25 марта 2026 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Теперь фермеры смогут проходить процедуру участия в программе без необходимости открывать эскроу-счета в банках. Как отмечают в правительстве, ответственность за организацию финансирования работ переходит в Центр гуманитарного разминирования Украины, а агропроизводителям достаточно подать заявку для участия.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Безкаравайный подчеркнул, что ключевое изменение заключается в упрощении доступа к механизму компенсации, ранее требовавшего открытия специальных счетов для перечисления средств на выполнение работ по разминированию.

В то же время в решении предусмотрено, что средства, которые были зачислены на эскроу-счета до 31 декабря 2025 года, могут и дальше использоваться в соответствии с действующими договорами.

Что предполагает государственная программа гуманитарного разминирования

Государственная программа гуманитарного разминирования предусматривает полное покрытие расходов по очистке земель сельскохозяйственного назначения. Участие в ней могут принимать агропроизводители, чьи участки официально подтверждены как загрязненные.

Для доступа к программе предприятия должны отвечать ряду требований, в частности, не находиться под санкциями, не иметь среди бенефициаров граждан государства-агрессора, не находиться в процедуре банкротства и не быть связанными с исполнителями работ по противоминной деятельности.

Подача заявок осуществляется через Государственный аграрный реестр. В госбюджете на 2026 год на эти цели предусмотрено 2 млрд. гривен. С начала действия программы операторы противоминной деятельности уже вернули к использованию более 15 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Заметим, что благодаря государственной программе компенсаций в течение 2025 года аграриям вернули в эксплуатацию более 12 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Центр гуманитарного разминирования успешно выполнил 61 договор, а общая стоимость работ превысила 713 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Гойденко