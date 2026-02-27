Механизированное разминирование агроземель: три украинских машины получили сертификат, есть до 10 образцов

В Украине идет развитие собственного производства машин механизированного разминирования, ведь заминированы большие объемы аграрных земель. Есть 8-10 опытных образцов, первые три уже прошли сертификацию.

Об этом Delo.ua сказал руководитель Центра гуманитарного разминирования (ЦГР) Владимир Байда на полях конференции "Forbes Agro: Системность, прозрачность, технологии", 26 февраля.

В 2025 году подразделения Сил безопасности и обороны обследовали более 490 км сельскохозяйственных угодий в девяти областях Украины. Из них 367 км было полностью очищено от мин и неразорванных снарядов, что позволило вернуть эти земли в эксплуатацию.

Технологии для разминирования аграрных земель

Для разминирования аграрных земель используют ручное разминирование, служебные собаки, машины механизированного разминирования, дроны и искусственный интеллект.

В Украине большие объемы заминированных земель, поэтому все больше нужна роботизированная техника, в частности, машины механизированного разминирования, особенно когда разминируют поля: машины намного эффективнее, отметил Байда.

Техники всегда мало, но в Украине сейчас около 300 машин механизированного разминирования разных операторов, это больше чем в любой стране мира. Однако и масштабы заминирования в Украине гораздо больше, подчеркнул руководитель Центра гуманитарного разминирования.

"Сейчас украинские производители также подключились к производству. Сейчас речь идет о 8-10 опытных образцах, и уже первые три прошли сертификацию. Пока их доля невелика - 10-15%, но и машины только появились в прошлом и позапрошлом году", - рассказал Байда на полях конференции, организованной Forbes.

Сколько разминировано аграрных земель

В Украине действует программа компенсации аграриям за разминированные территории. Государство компенсирует 100%, напомнил Байда.

В настоящее время подписаны договоры на обследование более 28 тыс. гектаров сельхозземель. Примерная стоимость работ в настоящее время около 1,7 млрд грн.

"Это зарезервированные средства. Мы ведь платим, когда работа уже сдается. Сданы уже участков на 13 тыс. гектаров за полтора года работы программы компенсации. В этом году программа заново начинает работать, поэтому в таких пределах мы можем говорить о чистом и действительно гуманитарном разминировании земель", - рассказал руководитель ЦГР.

В 2025 году, благодаря государственной программе компенсаций, аграриям вернули в эксплуатацию более 12 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Центр гуманитарного разминирования успешно выполнил 61 договор, а общая стоимость работ превысила 713 миллионов гривен.

В декабре 2025 года Центр гуманитарного разминирования провел торги по разминированию земель сельскохозяйственного назначения в Харьковской области площадью 7 995 гектаров. Рекордную заявку на эти работы подало ООО "АДП-Агро", уже имеющее успешный опыт.